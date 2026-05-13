鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-13 18:40

美國自 4 月 13 日封鎖伊朗港口至今，追蹤機構 TankerTrackers 的船舶數據顯示，伊朗已連續 28 天未能成功透過海運出口任何原油。歐盟衛星影像則顯示，伊朗主要碼頭哈爾克島 (KhargIsland) 的石油發貨作業，在過去幾天似乎陷入停擺，是自美以伊戰爭爆發以來首見的長時間中斷。

美軍封鎖滿月！伊朗原油出口連28天掛零 哈爾克島疑受漏油與封鎖停擺 (圖:Reuters/TPG)

伊朗媒體《Iranintl》報導，TankerTrackers 周二 (12 日) 表示，儘管部分精煉燃料貨物成功避開制裁壓力，但原油出貨仍被困在封鎖區內。

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該機構在社群平台 X 上說：「就我們所知，過去 28 天內伊朗未曾成功透過海運出口任何原油。」其對「出口」的定義為：油輪成功越過美國海軍封鎖線，且未帶著原物料返回。

該機構補充，部分精煉石油產品仍能離開伊朗，主因是美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 尚未對相關油輪實施制裁。目前多艘空載及滿載的油輪仍集結在封鎖線邊緣，以及靠近巴基斯坦的不遠海域。

美國自 4 月 13 日起開始對伊朗港口與石油出口實施海上封鎖，以限制伊朗的石油收入，進而削弱伊朗資助軍事行動與區域武裝組織的能力。

哈爾克島漏油疑雲

在此同時，彭博彙整的歐盟衛星影像顯示，在 5 月 8 日、9 日及 11 日，哈爾克島未觀測到任何遠洋油輪。儘管衝突開始後偶有碼頭空置的情況，但這是有紀錄以來最長的一段「無船期」。

TankerTrackers 指出，支撐伊朗 90% 石油出口的哈爾克島，自 5 月 6 日以來未曾裝載任何油輪，原因疑似與德黑蘭當局否認發生的漏油事件有關。

上周的衛星影像顯示，疑似漏油的油漬在哈爾克島附近海域擴散達數十平方公里。路透根據歐盟哨兵 (CopernicusSentinel) 衛星在 5 月 6 日至 8 日間拍攝的影像指出，這片灰白色油漬出現在這座長約五英里的島嶼以西。

衝突與環境觀測站 (CEOBS) 研究員 LeonMoreland 表示，這種視覺特徵與原油一致，覆蓋面積估約 45 平方公里。氣候與商品諮詢機構 DataDesk 共同創辦人 LouisGoddard 也指出，這可能是自 2 月下旬美以伊戰爭爆發以來，規模最大的一次漏油事件。