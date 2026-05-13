鉅亨網編譯許家華 2026-05-14 07:49

國際油價周三 (13 日) 震盪收低，市場一方面擔憂美國可能進一步升息抑制經濟與原油需求，另一方面則高度關注美國總統川普與中國國家主席習近平在北京舉行的高層峰會，以及伊朗戰爭對全球能源供應帶來的衝擊。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 2.14 美元，跌幅 2%，報每桶 105.63 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 1.16 美元，跌幅 1.14%，收報每桶 101.02 美元。前一交易日油價曾大漲逾 3%，原因是市場對美伊長期停火的希望降溫，荷姆茲海峽重啟航運前景再度轉趨悲觀。

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美國波士頓聯準銀行總裁 Susan Collins 周三表示，若通膨壓力未能緩解，美國聯準會 (Fed) 可能仍需進一步升息。市場認為，伊朗戰爭推升能源成本，正開始對美國經濟造成壓力。

美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 創下 4 年來最大增幅，商品與服務成本大幅上升；4 月消費者物價指數 (CPI) 也連續第二個月顯著攀升，創近 3 年最大年增幅。市場擔憂，高油價與戰爭風險將使美國通膨維持高檔。

分析人士指出，升息將推高企業與消費者借貸成本，進一步壓抑經濟成長與能源需求，成為油價回落的主要壓力來源之一。

另一方面，川普周三抵達北京，預計周四與周五與習近平舉行會談。川普前一天才表示，他不認為需要中國協助來終結伊朗戰爭，但市場普遍認為，北京在伊朗問題上仍握有重要影響力。

中國目前仍是伊朗石油最大買家，即使川普政府持續加強制裁，中國仍透過各種管道進口伊朗原油。隨著伊朗加強控制荷姆茲海峽，市場正密切觀察中美峰會是否觸及能源供應與中東局勢問題。

能源研究機構 Rystad Energy 分析師 Janiv Shah 表示，今年剩餘時間全球石油市場恐持續處於「結構性供應緊張」狀態。他指出，中東戰爭已對區域產能與航運帶來長期風險。

石油輸出國組織 (OPEC) 周三則下調 2026 年全球石油需求成長預測，反映高油價與全球經濟放緩風險。國際能源總署 (IEA) 也警告，中東戰事已嚴重干擾供應，今年全球原油供給恐無法完全滿足需求。

美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，上周美國原油庫存減少 430 萬桶，遠高於市場預估的 210 萬桶降幅；汽油庫存減少 410 萬桶，也高於市場預估的 290 萬桶降幅。

不過，包括柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存增加 20 萬桶，與市場原先預估減少 270 萬桶形成反差。數據公布後一度帶動油價反彈，但隨後市場焦點重新回到升息與地緣政治風險。

中東局勢方面，伊朗外長 Abbas Araqchi 周三指控科威特「非法」攻擊一艘伊朗船隻，並拘留 4 名伊朗公民。伊朗要求立即釋放相關人員，並警告保留回應權利，進一步升高波斯灣緊張情勢。

美國副總統 JD Vance 則表示，儘管川普日前拒絕伊朗最新提案，認為內容「無法接受」，但他相信雙方談判仍持續取得進展，結束衝突仍存在可能性。