鉅亨網新聞中心 2026-05-13 16:40

港股主要指數周三 (13 日) 走勢分化，市場窄幅震盪，資金流向明顯向成長型板塊傾斜。截至收盤，恒生指數上漲 0.15%，報 26,388.44 點；恒生科技指數上漲 0.46%，收於 5,093.85 點；國企指數微跌 0.07%。

盤面上，記憶體晶片與 AI 應用板塊成為市場焦點。受 SK 海力士股價創歷史新高帶動，相關概念股集體走強，其中瀾起科技大漲逾 21%，股價續創新高。大摩研報指出，隨着 Agentic AI（AI 智能體）的爆發，AI 基礎設施架構正轉向「CPU + 内存 + 系統協同」，預計將顯著推升伺服器 CPU 與 DRAM 的需求。

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在 AI 應用領域，智譜（Zhipu）股價飆升 36.9%。這主要受益於其 GLM-5.1 模型在國際權威 Coding Agent 基准評測中奪得開源第一，展現出國產大模型在實際編程場景中的領先實力。此外，PCB 概念股大族數控亦狂飆近 31%，迅策與 MiniMax 等 AI 相關股也大幅收高。

大型科技股表現各異，京東集團因第一季業績表現優異大漲 8.28%，領漲藍籌；美團上漲 4.10%，百度與快手則跌逾 1%。相較於科技股的熱絡，大金融、汽車、煤炭及航空股表現低迷。特斯拉概念股受壓，而豬肉股則因批發價格創下 2014 年以來新低，持續走弱，牧原股份跌超 2%。

展望後市，華泰證券分析，當前 AI 需求帶動的光模塊、PCB 及半導體設備需求提升，正推動機床、工控等行業迎來「量價齊升」的快速增長期。