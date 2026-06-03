OpenAI放大絕！Codex正式併入ChatGPT：外掛程式、Sites與GPT-5.5 劍指Anthropic

鉅亨網新聞中心 2026-06-03 15:58

OpenAI 於近日舉辦「Intelligence at Work」線上發布會，宣布將旗下人工智慧（AI）程式設計助理 Codex 整合進 ChatGPT，並同步推出 AI 代理外掛程式（Agent Plugins）、註解（Annotations）、互動式網站生成（Sites）三項核心新功能，全面進攻 AI 辦公應用市場。

OpenAI將Codex正式併入ChatGPT。(圖：Shutterstock)

根據 OpenAI，Codex 將於未來數週內正式併入 ChatGPT 生態，覆蓋桌面、手機與瀏覽器等所有平台，並延伸至 Excel、Slack 及 PowerPoint 等主流辦公軟體。

‌



此次整合意義重大。ChatGPT 目前擁有近十億週活躍用戶，Codex 本身週活躍用戶也已突破五百萬，兩者合體後，用戶無需在不同應用程式間切換，即可一站式完成思考、創作與實際執行任務。

OpenAI 產品負責人 Alexander Embiricos 形容：「你可能不會全天候工作，但你在雲端的 AI 代理會。」

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）同日在 X 平台引用《傳道書》9 章 10 節，寫道「凡你手所當做之事，要盡力去做」，外界普遍解讀為為此次發布背書。

根據 OpenAI 最新發布的《知識工作新時代》報告，自今年 2 月以來，Codex 週活用戶成長達六倍。其中，知識工作者（非工程師）的使用比例已達 20%，且成長速度為開發者的三倍。

這一數據顯示，Codex 已從「程式設計師專屬工具」成功轉型為通用辦公助理，驅動成長的核心動力並非寫程式，而是一般辦公需求。

三大新功能一次看

代理外掛程式（Agent Plugins）

OpenAI 此次推出首批六款角色型 AI 代理，涵蓋資料分析、創意設計、銷售、產品開發、公開市場投資及投資銀行等職能，並整合 62 款企業應用與 110 項專業技能。

展示中，資料分析代理可自行撰寫查詢語句、分析企業數據並生成完整報告，甚至進一步轉換成簡報；創意代理則能從產品圖片出發，完成風格發想、廣告素材生成及 Canva 編輯等流程。

OpenAI 強調，這些代理並非只供專業人士使用，而是讓任何員工都能快速完成原本需要特定專業背景的工作。

未來，該功能還將擴展至企業財務、私募股權、行銷策略、顧問及法律等更多領域。目前 Codex 生態系已擁有超過 100 個外掛程式。

標註功能（Annotations）

隨著 AI 代理產出的內容愈來愈接近最終成品，使用者最常遇到的問題反而變成細節修改。過去如果只想調整其中一小部分，往往得重新輸入整段需求，甚至讓 AI 重新生成內容。

OpenAI 此次推出的標註功能，正是為了解決這個問題。

功能概念相當直觀：使用者只需選取想修改的內容，再告訴 AI 該如何調整，代理便只會針對指定區域進行修改，不會影響其他已完成的部分。

這項功能過去僅支援程式碼與網頁編輯，如今已擴展至文件、試算表及簡報等應用場景。

例如，使用者可以直接選取表格中的特定資料區塊，要求 AI 立即轉換成圖表；也能選取網站導覽列修改字體，或在投資報告的某段結論中補充資料來源。

這意味著人與 AI 的協作模式正從「AI 完成後再人工修改」，逐漸轉變為「AI 生成過程中即時調整」。雖然看似只是操作細節的改變，卻讓整體工作流程變得更加流暢，也更接近真人協作的工作方式。

一句指令生成互動式網站與應用（Sites）

第三項重要更新是 Sites。OpenAI 認為，當 AI 產出的內容愈來愈複雜時，文件、試算表或簡報已不再是最佳載體，因此推出能直接將成果轉換為互動式網頁應用的新功能。

使用者只需輸入一句提示詞，Codex 便能將財務預測、產品規劃或專案資料，自動生成可分享的網站或內部工具，並透過 URL 直接分享給團隊成員使用。

更重要的是，這些網站並非靜態頁面。AI 代理能結合企業資料與工作流程，持續更新內容、維護功能，讓應用程式始終保持最新狀態。

過去建立內部工具往往需要撰寫程式、部署系統及管理網域，如今這些技術門檻正被大幅降低。OpenAI 希望讓「打造軟體」不再只是工程師的專利，而成為所有知識工作者都能掌握的能力。

目前 Sites 已向 Business 與 Enterprise 用戶開放預覽測試。

GPT-5.5：更少 Token、更高智慧

支撐整個 Codex 生態運作的核心，正是 OpenAI 最新推出的 GPT-5.5 模型。

在發表會上， Embiricos 打趣表示，GPT-5.5 最討厭的事情就是「浪費 Token」。其設計目標不只是提升能力，更是在相同任務下，以更少的 Token 消耗完成工作。

根據 OpenAI 展示的數據，搭配 GPT-5.5 的 Codex 在維持相近輸出品質的情況下，所需 Token 數量往往僅為過去模型的三分之一左右。換句話說，每個 Token 所承載的有效資訊與推理能力進一步提高。

OpenAI 認為，AI 競爭已不再只是比誰的模型更聰明，而是比誰能以更低成本提供智慧能力。當使用 AI 的門檻持續下降，智慧服務才有機會滲透到企業與個人的各種工作場景之中，成為真正無所不在的數位助手。

與 Anthropic 的市場角力

此次發布被業界視為 OpenAI 與 Anthropic 爭奪「AI 辦公層」的關鍵一役。今年初，Anthropic 的 Claude Code 在開發者社群中迅速走紅，隨後推出的 Cowork 平台更將代理能力延伸至知識工作者族群，搶得先機。

Codex 此次三大更新，被外界認為是針對性回應。然而，OpenAI 真正的優勢不在產品功能本身，而在分發規模。

將 Codex 整合進 ChatGPT，意味著近十億用戶無需額外下載即可直接使用 AI 代理能力，「默認存在」本身即是護城河。

同日，OpenAI 旗下 Frontier 模型也正式進駐 AWS Bedrock，直接切入 Anthropic 深耕已久的雲端基礎設施市場，競爭態勢進一步升溫。