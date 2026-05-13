鉅亨網新聞中心 2026-05-13 22:00

騰訊控股 (00700-HK) 周三 (13 日) 公布第一季財報，在遊戲和廣告等部分核心業務增長放緩的背景下，騰訊正全力透過 AI 轉型重塑增長動能。

財報顯示，騰訊一季度營收達 1,965 億元人民幣，年增 9%，低於分析師平均預期的 1994 億元。但歸母淨利潤大幅增長 21% 至 581 億元，高於 578 億元的預期。

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AI 投入進入「商業化爆發期」

騰訊本季財報的核心主線在於 AI 從「投入期」正式邁向「落地期」。這段期間，騰訊資本開支付款高達人民幣 370 億元，主要用於採購 GPU 及建設 AI 基礎設施。研發投入也同步增長 19% 至 225 億元。

管理層指出，AI 投入對短期利潤造成了一定擠壓：若剔除新 AI 產品 (如混元 Hy、WorkBuddy 等) 的相關投入，非國際財務報告準則 (non-IFRS) 下的經營盈利同比增幅將從 9% 擴大至 17%。這種「以利潤換增長」的策略已初見成效。

在基礎模型層面，新發布的混元 Hy3 preview 在推理與代碼能力上表現出色，自 4 月下旬起成為 OpenRouter 平台上使用量最高的模型之一。應用層面，AI 智能體 WorkBuddy 已成為國內日活最高的效率類 AI 產品。

行銷服務領跑

儘管遊戲與社群業務受春節假期時間點影響增速較溫和，但行銷服務 (原廣告業務) 收入同比增長 20% 至 382 億元。這主要歸功於 AI 驅動的廣告推薦模型「AIM+」，目前該模型已賦能廣告主約 30% 的投放金額。

在增值服務方面，本土遊戲收入增長 6%，但現金實際收付實現了兩位數增長，《王者榮耀》及新推出的《三角洲行動》均創下金額充值新高。金融科技與企業服務則增長 9%，其中雲服務受 AI 需求拉動及定價環境改善，展現出高質量增長態勢。

市場觀點與未來挑戰

騰訊目前擁有穩健的現金流支撐其 AI 雄心，一季度經營活動現金淨額達 1,014 億元，自由現金流為 567 億元。機構分析指出，騰訊獨特的優勢在於「場景 + 現金流」的閉環——利用核心業務產生的資金餵養 AI，再透過微信龐大的生態系統作為 AI Agent 的天然落地點。

然而，挑戰依然存在。投資者關注騰訊能否在與字節跳動、阿里以及純 AI 初創公司的競爭中保持領先。