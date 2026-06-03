鉅亨網新聞中心 2026-06-03 16:35

香港股市主要指數周三 (3 日) 普跌，市場做多熱情顯著降溫。截至收盤，恒生指數下跌 1.56%，報 25633.21 點；恒生科技指數重挫 2.74%，國企指數下跌 1.90%。今日市場大跌主因昨日大漲的科技股集體回調，加上高盛下調 H 股評級，以及騰訊對 AI 熱點轉趨謹慎，共同引發獲利盤拋售。

大型科技股今日表現低迷，美團 - W 大跌 5.96%，京東、快手跌幅均超過 4%，而阿里巴巴、小米、騰訊等權重股跌幅也都在 3% 以上。創新藥概念股同樣遭遇挫折，藥明生物跌 7.00%，康寧傑瑞制藥 - B 更重挫逾 10%。此外，受中東局勢再度緊張導致原油價格走高影響，航空股集體回調，東方航空跌幅超過 5%。

‌



儘管大盤疲軟，半導體及 AI 硬體股卻展現強勁韌性。長飛光纖光纜表現最為亮眼，收漲 10.65%。

消息面上，由亨通光電與中國移動聯合設計的全球首條 S+C+L 三波段超低損多芯光纜在青島開通，大幅提升光纖容量，為 AI 算力提供新方案。同時，美股光通訊巨頭邁威爾（Marvell）股價飆升也帶動了港股相關板塊的投資情緒。中芯國際與華虹半導體亦逆勢上漲，漲幅分別為 1.22% 及 2.57%。

新股方面，首鋼朗澤上市首日表現驚人，大漲 44.25%。稀美資源則因擬配售新股籌資，收盤下跌 10.25%。