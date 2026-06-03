鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-03 14:23

在 COMPUTEX 在台北的盛會推升市場樂觀情緒之下，台股今 (3) 日早盤指數以 46552.16 點改寫歷史新高，但目前市場變數還有美伊戰事局勢發展不明的干擾，同時，漲多的電子股也遭遇逢高了結的獲利賣壓，電子股指數上漲 1.76%，但占大盤成交比重卻下滑到 78.6%，但在重電股、光通訊股大漲力挺 下，終場大盤以上漲 901.85 點作收，創史上第 10 大漲點，上漲 1.98%，收在 46459.16 點。台積電 (2330-TW) 上漲 45 元或 1.89%，以 2425 元作收改寫收盤新高價。

台股在 COMPUTEX 開展帶動下，6 月喜迎開門紅，3 個交易日大漲 1726.22 點，漲幅 3.86%。AI 教父黃仁勳點名邁威爾科技 (MRVL-US)，盛讚其在 AI 資料中心客製化晶片領域的關鍵地位，更有望成為「下一家兆美元企業」，激勵 Marvell 股價瘋狂飆漲近 33%，光通訊股光環 (3234-TW)、上詮 (3363-TW)、光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW) 及前鼎 (4908-TW) 早早亮燈攻上漲停。

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今天的集中市場成交值爲 1.6 兆元，而今天台北股匯市齊揚，新台幣兌美元盤中雖一度拉回到平盤，隨後又走升，中午則升值 2.8 分，暫收 31.417 元。

台北股市今天早盤指數以 45660.46 點開出，最高 46552.16 點改寫歷史新高，最低即爲 45660.46 點的開盤點位，終場大盤以上漲 901.85 點作收，上漲 1.98%，收在 46459.16 點，集中市場成交值爲 1.6 兆元。市場占大盤成交比重卻下滑到 78.6%，金融股大漲 4.69%，占大盤成交比重 3.76%，盤中多檔券商股強勢上漲。上漲 45

記憶體股今天盤中表現並不吃香，資深證券分析師簡伯儀說，市場也在形成股價追高風險的疑慮，也造成今天類股重心的快速移轉。但就目前台股技術線型來看，格局上仍有利多方操作，後勢仍不看壞。