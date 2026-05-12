鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-12 10:04

以做空次貸危機聞名的投資人、電影《大賣空》原型貝瑞（Michael Burry）發出罕見明確警告，直指當前股市漲勢已超越網路泡沫高峰，並宣稱已建立重大空頭部位，還告訴大家他這次是認真的在作出警告。

根據《Business Insider》報導，曾精準預測 2008 年金融海嘯的貝瑞週一（11 日）清晨在其 Substack 專欄發文，措辭罕見強烈地警告：「這一切的終點已近在眼前。」

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貝瑞表示，近期市場走勢讓他有強烈的「似曾相識」之感，並直接點名那斯達克 100 指數，認為歷史正在重演。

他說：「看到市場上週發生的一切，我突然意識到，我曾經經歷過這一幕，那斯達克 100 指數可能即將出現『完全反轉』。」

貝瑞指出，近幾週市場大幅上漲，主要受到企業財報強勁，以及市場對伊朗和平協議的樂觀期待所推動，儘管目前實際上仍看不到任何協議即將達成的跡象。

他寫道：「我判斷，市場已經開始失控了。」

上週，貝瑞援引券商 BTIG 分析師的研究指出，當前市場的部分指標已凌駕於 2000 年代網路泡沫之上。

數據顯示，那斯達克 100 指數表現最佳的前十檔成分股，過去一年平均漲幅高達 784%；相較之下，在 2000 年 3 月網路泡沫開始破裂前的一年，當時前十大強勢股平均漲幅為 622%。

追蹤半導體產業的 iShares 半導體 ETF（SOXX）今年以來已飆漲逾 65%，創下史上最佳漲幅之列；那斯達克 100 指數光是過去一個月便上漲 16%。

貝瑞在文中貼出多張歷史走勢圖，對比網路泡沫與 1929 年股市崩盤前後的主要指數「完全反轉」走勢，並在每張圖的高點處標注：「你現在就在這裡。」

他還透露，自己已建立「大規模」槓桿空頭部位，做空那些他認為「價格低迷且便宜」的公司組合，與他在 2000 年代初市場崩盤前的做法相同。

他表示，目前市場環境與網路泡沫破裂前幾個月「熟悉得可怕」，並同時建議投資人考慮出清高動能股票，或降低科技類股的持倉比重，點出伊朗地緣政治衝突、近期油價急漲，以及私人信貸市場潛在的蔓延風險，都可能成為引爆市場下跌的導火線。

貝瑞表示：「我現在唯一的想法，就是讓大家知道我們正身處什麼樣的位置。我們正在見證歷史，而在股市裡，這通常不是一件好事。」

長期以來，貝瑞以頻繁發出市場警告著稱，也因此屢遭外界以「狼來了」的故事調侃。他在文中坦然承認這一標籤：「我已經成為一個迷因，因為我喊崩盤的次數太多了。」

然而他強調，此前許多被媒體渲染為「崩盤警告」的發文，其實並非他本意，不少是遭到誤讀。