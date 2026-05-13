鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-13 14:50

法國政府與國家統計局 (Insee) 周三 (13 日) 公布的數據顯示，法國第一季國際勞工組織 (ILO) 失業率意外上升至 8.1%，不僅高於市場原先預期的 7.8%，也較上一季的 7.9% 進一步惡化。

法國失業率意外升至8.1% 創5年新高 經濟疲軟面臨嚴峻挑戰(圖:shutterstock)

此數據已創下過去 5 年來的最高紀錄，顯示此一歐元區第二大經濟體的就業引擎正顯著失速。

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根據報告，此次失業率的上升呈現全面性，所有年齡層的失業人數均有所增加。這反映出法國勞動力市場在面臨多重外部衝突與內部壓力下，韌性已明顯削弱。

事實上，法國經濟在今年初已顯露疲態。數據顯示，法國經濟在第一季未能實現增長，處於停滯狀態。儘管政府在 2 月份成功避免了政治崩潰並持續應對預算危機，但經濟基礎在伊朗戰爭爆發前就已處於弱勢。