法國失業率意外升至8.1% 創5年新高 經濟疲軟面臨嚴峻挑戰
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
法國政府與國家統計局 (Insee) 周三 (13 日) 公布的數據顯示，法國第一季國際勞工組織 (ILO) 失業率意外上升至 8.1%，不僅高於市場原先預期的 7.8%，也較上一季的 7.9% 進一步惡化。
此數據已創下過去 5 年來的最高紀錄，顯示此一歐元區第二大經濟體的就業引擎正顯著失速。
根據報告，此次失業率的上升呈現全面性，所有年齡層的失業人數均有所增加。這反映出法國勞動力市場在面臨多重外部衝突與內部壓力下，韌性已明顯削弱。
事實上，法國經濟在今年初已顯露疲態。數據顯示，法國經濟在第一季未能實現增長，處於停滯狀態。儘管政府在 2 月份成功避免了政治崩潰並持續應對預算危機，但經濟基礎在伊朗戰爭爆發前就已處於弱勢。
此外，外部局勢進一步加劇了困境。法國央行周二發布的企業調查指出，伊朗戰爭已開始拖累經濟活動，並加劇了通膨壓力。
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