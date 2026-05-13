鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-13 10:31

摩根大通CEO警告美歐貿易障礙太「愚蠢」！再示警美股高估風險。(圖：Shutterstock)

戴蒙在受訪時表示，美國應將「擁有一個更強大的歐洲」列為核心目標，因為這不僅有利於歐洲，同樣對美國經濟有所裨益。

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他強調，目前橫亙在美歐之間的部分貿易壁壘，在性質上屬於「愚蠢」問題，完全有條件、也有必要加以解決。

戴蒙直言：「解決這些問題，所有公民的經濟狀況都會改善，而不僅僅是大企業受益。」

這並非戴蒙首次就歐洲前景發出警語。去年 12 月，他便曾公開示警，指歐洲正面臨「真實的困境」。

此次他進一步將貿易改善與地緣安全掛鉤，指出一個更強大的北約及盟友體系將直接惠及美國本身，而深化美歐貿易關係正是實現此一目標的重要途徑之一。

在地緣政治方面，戴蒙對中東局勢表達強烈憂慮。他將當前該地區的衝突定性為「大事件」，並警告形勢每日持續惡化。

他認為，伊朗多年來持續扮演地區威脅角色，並積極在區域內推動代理人戰爭，而西方世界本應更早採取行動，直接針對問題「源頭」予以回應。