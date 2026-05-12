鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-12 13:16

美股「七巨頭」中已有六家完成第一季度業績交卷，輝達 (NVDA-US) 則預計於美東時間 5 月 20 日盤後公布。儘管六家公司營收全數超出市場預期，股市反應卻大相徑庭，曾經齊漲齊跌的科技巨頭神話，正式宣告分化。

「美股七巨頭」誰在領跑、誰在掉隊？AI資本支出掀科技股新一輪分化。(圖：Shutterstock)

六家公司第一季營收均超出了市場預期：

‌



Google 母公司 AlphabetGOOGL-US) 達 1,099 億美元（年增 22%）

Meta(META-US) 563 億美元（年增 33%）

亞馬遜 (AMZN-US) 1,815 億美元（年增 17%）

微軟 (MSFT-US) 829 億美元（年增 18%）

蘋果 (AAPL-US) 1,112 億美元（年增 17%）

特斯拉 (TSLA-US) 224 億美元（年增 16%）

然而資本市場反應卻截然不同：

Alphabet 股價大漲逾 6% 並觸歷史新高

Meta 則重挫近 7%

亞馬遜與微軟財報發布後一度下跌，隨後小幅收復失地

特斯拉先揚後抑，電話會議期間漲幅幾乎全數回吐

蘋果則盤後先跌，在電話會議後轉為上漲

Google：AI 紅利最直接受益者

分析指出，Alphabet 成為本季最大贏家，關鍵在於旗下雲端業務已出現實質性 AI 變現成果。

Google 雲端單季營收達 200 億美元，年增 63%；基於生成式 AI 模型構建的產品更年增近 800%。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）指出，雲端業務目前受 GPU 與 TPU 產能制約，未完成訂單已翻倍逾 4,600 億美元，約半數將於未來 24 個月內轉為營收。

在消費端，Gemini 付費月活用戶與前期相比增長 40%，付費訂閱總數達 3.5 億；搜尋業務營收成長 19% 至 604 億美元，查詢量創歷史新高。

Alphabet 也同步上調全年資本支出預估，從原先的 1,750 億至 1,850 億美元，調升至 1,800 億至 1,900 億美元。

Meta：支出暴增，變現路徑模糊

同樣上調資本支出，Meta 的市場待遇卻截然相反。

Meta 將 2026 年資本支出指引從 1,150 億至 1,350 億美元，進一步上調至 1,250 億至 1,450 億美元，股價隨即重挫。

分析指出造成 Meta 下跌的原因在於，Meta 核心社群平台日活用戶為 35.6 億，雖年增 4%，但與前期相比下滑 5%，不及市場預期的 36.2 億；負責 AR、VR 業務的 Reality Labs 單季虧損更高達 40.28 億美元。

更令市場不安的是，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在電話會上坦言，AI 產品規模化推廣目前「還沒有非常精確的規劃」。

行業分析師 Mandeep Singh 直言，對 Meta 而言，資本支出上調意味著更高風險，「盈利增長能否覆蓋資本開支，是一個巨大的問號。」

特斯拉：押注 FSD，市場存疑

特斯拉同樣面臨「燒錢缺乏明確變現路徑」的質疑。第一季車輛交付量僅 35.8 萬輛，超過 5 萬輛淪為庫存，庫存周轉天數升至 27 天。

執行長馬斯克（Elon Musk）在電話會議上強調「全自動駕駛（FSD）才是產品，汽車只是交付載體」，並宣布 2026 年資本支出將猛增至逾 250 億美元，重金押注 AI 與 Robotaxi。

然而財報後股價迅速回落，市場對特斯拉能否實現「AI 基礎設施公司」願景，仍持觀望態度。

亞馬遜與微軟：全力押注 AI 基礎設施

亞馬遜 AWS 創 15 季新高，單季營收 376 億美元，年增 28%。但自由現金流從一年前的 259 億美元驟降至 12 億美元，顯示獲利幾乎全數回流投資 AI 基礎設施。

微軟則首度公布 AI 業務年化營收突破 370 億美元，年增 123%。財務長 Amy Hood 將全年資本支出重新定調為約 1,900 億美元，遠高於市場原先預期的 1,100 億至 1,200 億美元。

蘋果：置身 AI 軍備競賽之外

相較其他巨頭的「All in AI」策略，蘋果則選擇截然不同的路線。

iPhone 業務單季營收 570 億美元，仍是最大的收入來源，Mac、iPad 及可穿戴裝置表現均優於預期。