MacBook Neo引爆市場！微軟出報告比拚反擊卻被業內直指「耍賴」 Windows陣營慌了？
鉅亨網編譯陳韋廷
自蘋果 3 月發布 MacBook Neo 以來，這款入門級筆電憑藉極致性價比在中低階市場引發巨大衝擊，不僅讓 Windows 筆電生產商倍感壓力，就連系統提供商微軟也直呼威脅。
研究公司 Omdia 最新指出，許多 Windows 筆電定價需超過 1000 美元才能保持獲利，蘋果卻能以低成本銷售並維持利潤。
Futurum Group 研究主管 Olivier Blanchard 更預警，微軟、谷歌及 Chromebook 都將面臨風險。
為反擊蘋果攻勢，微軟委託第三方機構 Signal65 撰寫報告，試圖證明部分價格親民的 Windows 11 筆電優於 MacBook Neo，卻在市場引發極大爭議。
報告挑選聯想 IdeaPad Slim 3x、惠普 OmniBook 5、聯想 Yoga 7i 和惠普 OmniBook X Flip 作為比較對象，但選擇比較產品的邏輯備受質疑。
MacBook Neo 起售價 599 美元 (8GB/256GB)，而 Yoga 7i 售價達 1099 美元、OmniBook X Flip 為 949 美元，價格明顯偏高；即便選擇價格接近的 IdeaPad Slim 3x(449 美元) 和 OmniBook 5(599 美元)，其螢幕多為 15.3 或 16 英寸，重量達 1.6 公斤，遠超 13 英寸、1.2 公斤的 MacBook Neo，在便攜性上完全居於下風，業內直指此種比較有些「耍賴」。
Signal65 評測雖顯示 Windows 筆電在多線程性能、圖形、遊戲及軟硬體選擇上具優勢，但業內人士認為，補全細節後，MacBook Neo 的極致性價比與便攜性仍十分顯著。
微軟這份充滿傾向性的報告，某種程度上反映出微軟面對蘋果降維打擊的焦慮心態，也表明 Windows 陣營需進一步思考如何有效應對這波來勢洶洶的競爭挑戰。
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