MacBook Neo引爆市場！微軟出報告比拚反擊卻被業內直指「耍賴」 Windows陣營慌了？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 17:00

自蘋果 3 月發布 MacBook Neo 以來，這款入門級筆電憑藉極致性價比在中低階市場引發巨大衝擊，不僅讓 Windows 筆電生產商倍感壓力，就連系統提供商微軟也直呼威脅。

MacBook Neo引爆入門級市場！微軟報告反擊卻被業內直指「耍賴」比拼 Windows陣營慌了？(圖:shutterstock)

研究公司 Omdia 最新指出，許多 Windows 筆電定價需超過 1000 美元才能保持獲利，蘋果卻能以低成本銷售並維持利潤。

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Futurum Group 研究主管 Olivier Blanchard 更預警，微軟、谷歌及 Chromebook 都將面臨風險。

為反擊蘋果攻勢，微軟委託第三方機構 Signal65 撰寫報告，試圖證明部分價格親民的 Windows 11 筆電優於 MacBook Neo，卻在市場引發極大爭議。

報告挑選聯想 IdeaPad Slim 3x、惠普 OmniBook 5、聯想 Yoga 7i 和惠普 OmniBook X Flip 作為比較對象，但選擇比較產品的邏輯備受質疑。

MacBook Neo 起售價 599 美元 (8GB/256GB)，而 Yoga 7i 售價達 1099 美元、OmniBook X Flip 為 949 美元，價格明顯偏高；即便選擇價格接近的 IdeaPad Slim 3x(449 美元) 和 OmniBook 5(599 美元)，其螢幕多為 15.3 或 16 英寸，重量達 1.6 公斤，遠超 13 英寸、1.2 公斤的 MacBook Neo，在便攜性上完全居於下風，業內直指此種比較有些「耍賴」。

Signal65 評測雖顯示 Windows 筆電在多線程性能、圖形、遊戲及軟硬體選擇上具優勢，但業內人士認為，補全細節後，MacBook Neo 的極致性價比與便攜性仍十分顯著。