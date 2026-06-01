鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 00:59

人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 周一 (6/1) 宣布，已向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞交首次公開發行股票（IPO）申請文件，為最快今年秋季上市鋪路，也使其在與 OpenAI 的競爭中搶得先機。

Anthropic秘密申請IPO！搶先OpenAI叩關華爾街(圖：REUTERS/TPG)

Anthropic 表示，目前尚未決定發行股數與價格，IPO 時程仍將取決於市場狀況及其他因素。不過，提交保密申請文件意味著公司已正式啟動上市準備程序，待 SEC 完成審查後，便可選擇推進公開上市計畫。

‌



Anthropic 此舉被視為搶在競爭對手 OpenAI 之前跨出關鍵一步。根據先前報導，OpenAI 也正準備提交保密上市文件，目標同樣是在今年秋季掛牌。另一方面，馬斯克旗下 SpaceX 已正式提交公開說明書，並準備展開上市前路演，預計最快下週掛牌。

Anthropic 由一群前 OpenAI 研究人員與主管於 2021 年創立，最知名產品為 Claude 系列 AI 模型，包括廣受歡迎的程式開發工具 Claude Code。近年來，Anthropic 與 OpenAI 在生成式 AI 領域競爭日益激烈，雙方持續推出新模型與產品爭奪市場主導地位。

受惠於企業對 AI 工具需求大幅增加，Anthropic 今年成長速度驚人。公司 5 月透露，年度營收推估規模已攀升至 470 億美元，遠高於去年約 100 億美元水準。上週完成新一輪融資後，公司估值達 9,650 億美元，首度超越 OpenAI 今年 3 月約 8,520 億美元的估值。

Anthropic 近期推出具備先進資安能力的 Claude Mythos Preview 模型，也引起華爾街與華府高度關注。該公司透過名為「Project Glasswing」的資安計畫，向部分企業提供相關技術，並持續與川普政府官員討論其應用潛力。

儘管 Anthropic 今年稍早曾因與美國國防部談判破裂而遭五角大廈列入黑名單，部分國防承包商因此停止採用其模型，但企業客戶與一般消費者需求持續攀升，推動 Claude 應用程式一度登上蘋果美國免費 App 排行榜冠軍。