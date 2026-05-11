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其中，波音被市場高度關注。知情人士透露，波音正接近敲定一筆史上最大規模之一的訂單，涉及約 500 架 737 Max 客機，最快可能在川普訪中期間正式公布。歐特伯格上月也曾表示，這筆交易有機會成為「非常大的數字」。