鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普本周將啟程訪問中國，與中國國家主席習近平舉行備受關注的峰會。白宮周一 (11 日) 證實，將邀請包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克，以及波音 (BA-US) 執行長歐特伯格 (Kelly Ortberg) 在內的十多位美國企業領袖隨行，盼藉由政商聯手，促成一系列對中商業合作與採購協議。
根據白宮官員透露，這次隨團企業名單涵蓋科技、金融、航太與農業等關鍵產業，除了馬斯克與庫克外，還包括高盛 (GS-US) 執行長蘇德巍 (David Solomon)、貝萊德(BCS-US) 執行長芬克 (Larry Fink)、花旗集團(C-US) 執行長佛瑞塞 (Jane Fraser)、黑石集團(BLX-US) 執行長蘇世民 (Stephen Schwarzman)，以及 Meta(META-US) 董事 Dina Powell McCormick 等重量級人士。
此外，奇異公司 (GE-US) 執行長卡普 (Larry Culp)、美光(MU-US) 執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra)、高通(QCOM-US) 執行長艾蒙 (Cristiano Amon)，以及 Visa(V-US)、萬事達卡(MA-US)、Illumina(ILMN-US) 與 Coherent(COHR-US)等企業高層也預計同行，顯示此次訪中行程不僅具外交意義，更被視為川普政府推動經貿突破的重要一役。
市場對此反應正面。消息傳出後，特斯拉股價一度由跌轉漲，盤中最高上漲 1.3%，Coherent 漲幅同步擴大，Illumina、波音、Visa、萬事達卡、蘋果與思科 (CSCO-US) 等個股也同步觸及盤中新高。
其中，波音被市場高度關注。知情人士透露，波音正接近敲定一筆史上最大規模之一的訂單，涉及約 500 架 737 Max 客機，最快可能在川普訪中期間正式公布。歐特伯格上月也曾表示，這筆交易有機會成為「非常大的數字」。
值得注意的是，全球市值最高企業之一、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳並未出現在此次隨行名單中。知情人士指出，黃仁勳未獲邀同行，可能對輝達積極爭取向中國出口 AI 處理器的布局帶來壓力。黃仁勳上周接受美國媒體訪問時曾表示，只要獲邀，他願意加入訪中代表團。
對馬斯克而言，中國依舊是特斯拉最重要的海外市場之一。在面對比亞迪 (01211-HK) 等本土車廠激烈競爭下，特斯拉正努力穩住在中國的市占率。數據顯示，特斯拉上海工廠上月出貨量年增 36%，市場也期待中國監管機構今年稍晚可能批准其自動駕駛技術，進一步提振在華業務。
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