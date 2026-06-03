鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-03 10:47

不讓 AI 股專美於前，金融股今 (3) 日漲勢再起，中信金、元大金連袂創高，而凱基金控 (2883-TW) 昨 (2) 日法說會釋出利多，未來股利配發將改以「當期稅後純益加計 FVOCI 處分利益」為全新計算基準，加上強勁的資本利得激勵，凱基金股價開高走高，盤中一舉攻上漲停板，達 25.7 元，寫下 2002 年 4 月以來、逾 24 年新高。

回顧籌碼面，昨日本土投信大舉敲進凱基金 10 萬張，自營商也站在買方強力推升。近 6 個交易日以來，凱基金累計漲幅已驚人狂飆約 2 成，成為當前盤面上最具吸金效應的多頭指標。值得注意的是，規模高達 5000 億元的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 近期換股更將凱基金納入成分股。

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不僅凱基金表現亮眼，整體金融類股今日亦呈現百花齊放的盛況。指標股中信金、元大金早盤同樣大漲 7% 至 8%，同步續創歷史新高，統一證與群益證雙雙亮燈漲停，顯示長線資金正大舉重回基期相對實質、獲利亮眼的金融股。

法人分析，凱基金本次能獲得內資法人與市場熱錢瘋狂追捧，核心原因在於法說會交出的亮眼成績單，受惠於全球資本市場與台股的科技多頭行情，主要子公司凱基人壽今年正式接軌 IFRS 17 後，首季在台股投資報酬率衝上驚人的 31.68%。

截至今年 4 月底，凱基人壽精準掌握台股波段高點，已適時實現了接近 200 億元的股票資本利得。若將這筆 FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量) 的股票處分利益加計進去，凱基金控今年前 4 月調整後的累積獲利高達 374.6 億元 (調整後 EPS 為 2.21 元)，較去年同期大幅成長 3 倍以上，淨值也比去年底激增逾 800 億元，普通股每股淨值一舉跨越 23 元大關。

此外，凱壽投資團隊對於台股後市明確表達積極看法，投資長謝欣欣強調，「AI 科技潮流並非短暫的故事，而是一場正在發生的生活變革。」台灣在科技供應鏈中具備關鍵地位，因此壽險端將維持相對積極的操作策略，持續擴大獲利。

凱基金控也在法說會上揭露未來股利政策的變革，過去因為壽險子公司受到嚴格監理，配息來源高度仰賴凱基銀行與凱基證券。不過，財務長黃碧玲表示，未來股利配發將正式改以「當期稅後純益加計 FVOCI 處分利益」為全新計算基準。