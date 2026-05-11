鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-11 20:00

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，他將於周二 (12 日) 訪問日本，與首相高市早苗和財務大臣片山皋月舉行會談，也會與其他政府和民營代表會面，商討美日經濟關係。

此次訪問正值全球金融市場動盪，日本當局疑似在 4 月底至 5 月初投入約 10 兆日元 (約 640 億美元) 進行史上最激進的匯率干預，試圖支撐疲軟的日元。貝森特此行預計將會晤日本首相高市、財務大臣片山及日本央行總裁植田和男，雙方就匯率政策、利率走向及地緣政治風險展開「攤牌式」談判。

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傳曾「訓斥式」批評日本政府

貝森特的立場一向強硬，且對日本經濟有著極深的洞察。消息人士揭露，今年 1 月達沃斯論壇期間，日本債市拋售潮波及美債市場，導致美債殖利率異常波動。貝森特在與片山會面時，一改外交禮儀的溫和常態，展開了被日方官員視為「訓斥式」的批評。

據報導，貝森特當時語速極快，讓片山的記錄隨員幾乎無法跟上。他隨後更在媒體上公開表示「確信」日本會採取行動結束市場波動，迫使片山隨後發表聲明安撫投資者。

美債市場穩定 vs. 日本匯率干預

美日衝突的核心在於，日本干預匯市的資金主要來自拋售美國國債。隨著美國財政赤字擴大，川普政府無法容忍任何推升美債殖利率的行為。貝森特公開反對日方的直接干預，主張日本應透過提高利率來穩定貨幣。他認為，日本的經濟政策已非單純內政，而是直接關係到美國金融霸權與穩定的關鍵變數。

「日本通」財長的資訊優勢

身為對沖基金巨頭出身的貝森特，曾 54 次造訪日本，並在 2012 年與 2022 年精準預測日元走勢而獲得巨額利潤。Hudson Institute 日本問題主席 Ken Weinstein 認為，貝森特對日本市場的了解「前所未有」，這使日本官員在談判中失去了往常擁有的資訊優勢，處於絕對弱勢。

地緣政治與盟友關係的裂痕