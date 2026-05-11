鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-12 05:37

美國總統川普週一 (11 日) 再度拋出爭議性話題，他接受 FOX News 專訪時表示，自己正「認真考慮」讓委內瑞拉成為美國第 51 州，引發國際關注。

川普：認真考慮委內瑞拉成為「第51州」委代總統：從未考慮(圖：shutterstock)

根據報導，川普之所以對委內瑞拉產生濃厚興趣，與該國龐大的石油儲量有關。他聲稱，委內瑞拉擁有高達約 40 兆美元的石油資源，並直言「委內瑞拉 (人民) 熱愛我 (川普)」。

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這並非川普首次提出類似主張。過去他曾多次提到，希望加拿大與格陵蘭加入美國，如今則將目光轉向南美洲能源大國委內瑞拉。

對此，委內瑞拉代理總統羅德里格斯 (Delcy Rodriguez) 強硬回應，強調委內瑞拉絕不會成為美國的一部分。

她表示，這從不在考慮之中，委內瑞拉將持續捍衛國家主權、獨立與歷史，「我們不是殖民地，而是一個自由國家。」