鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 16:20

雖然科技股 Roku (ROKU-US) 的股價相較於歷史高點仍下跌了約 73%，但「木頭姐」伍德 (Cathie Wood) 旗下的方舟投資 (ARK Invest) 依然對其展現了堅定的信心。

自 2019 年第四季首次買入以來，伍德已對 Roku 進行了多次買賣，目前的平均持倉成本約為每股 131 美元，與目前的交易價格相近。截至最新數據，伍德持有約 382 萬股 Roku 股票，價值近 4.97 億美元，使這檔股票成為其投資組合中的第六大持股，占比達 3.27%。

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從硬體規模轉向「變現機器」

伍德看好 Roku 的關鍵在於該公司正從一家專注於硬體銷售與規模擴張的公司，轉型為一台「變現機器」。Roku 的串流家庭用戶數已從 2023 年的 8,000 萬成長至突破 1 億大關。Roku 財務長 Dan Jedda 指出，更具意義的轉變是平台對第三方需求方平台 (DSP) 的全面開放。

過去，Roku 限制廣告商必須使用其自家的 DSP，這在實務上限制了成長。現在，Roku 已與包括亞馬遜 (AMZN-US) 在內的所有主要 DSP 合作，讓廣告商能在保護隱私的環境下，將 Roku 的收視數據與亞馬遜的購物數據進行媒合。

此舉讓廣告毛利率提升至 60% 以上，較去年同期增加 450 個基點，有效緩解了市場對於引入外部 DSP 會削弱獲利能力的擔憂。

訂閱業務成為穩定增長引擎

除了廣告，Roku 的訂閱業務也逐漸成為增長引擎。過往 Roku 並未單獨列出此項營收，但在揭露後，其龐大的規模與增長速度令市場驚訝。雖然訂閱業務約 40% 的毛利率低於廣告業務，但傑達將其描述為「年金式」的穩定現金流。

Roku 透過在用戶介面嵌入合作夥伴內容，並直接引流至 App 來帶動增長，甚至開發了 Howdy 等自有低成本訂閱服務，並成功擴展至墨西哥等國際市場。

邁向 10 億美元自由現金流之路

在財務面上，Roku 採取輕資產營運模式，資本支出極低，這意味著大部分收益能直接轉化為自由現金流。此外，Roku 帳面上擁有約 12 億美元的淨營業虧損 (NOLs)，這將在公司轉向獲利時，保護其免於支付未來幾年的現金稅支出。

對於伍德而言，這正是方舟投資所青睞的「轉折點」：在市場噪音中提前佈局具有長期耐受力且正處於變現拐點的企業。