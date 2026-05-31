鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-06-01 05:50

外媒最新報導指出，AI 熱潮正從晶片設計與模型層面向更底層的基礎設施擴散。

綜合《彭博資訊》與《Moneycontrol》報導，受全球資料中心大舉擴建帶動，戴爾、諾基亞、聯想、美光、英特爾、德州儀器及思科七家曾經輝煌的老牌科技公司，今年迄今股價平均漲幅高達 158%，合計新增市值約 1.7 兆美元，強勢回歸資本市場舞臺中心。

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這批企業多為網際網路泡沫時代的明星，其後一度被社群平台、雲端服務商與新世代 AI 晶片龍頭搶走鎂光燈焦點，如今捲土重來的核心邏輯在於：大模型訓練與推理不僅需要昂貴的 GPU，更需要承載算力的伺服器、記憶體陣列、網路交換設備、光通訊模組、HBM 及各式基礎類比與電源晶片。

市場分析人士稱這並非單純「懷舊行情」，而是 AI 資本開支開始向基礎設施底層重新定價，越靠近機房實體硬體，越能看見這批名字不新、但位置關鍵的公司。

最直接的案例是戴爾科技。上周四 (5 月 28 日) 公佈的 2027 財年第一季財報顯示，單季營收達 438 億美元，年增 88%，其中 AI 伺服器收入高達 161 億美元，暴增 757%，當季斬獲 244 億美元 AI 新訂單，公司隨即將 2027 財年 AI 伺服器收入目標上調至 600 億美元。受此激勵，戴爾股價 5 月 30 日盤中大漲逾三成，創史上最大單日漲幅紀錄。

分析師認為，戴爾已從傳統 PC 組裝商轉型為具備整機設計、液冷散熱、存儲整合與交付能力的 AI 基礎設施供應商，價值正被市場重新認知。

與此同時，曾稱霸手機市場的諾基亞，在退出消費端後轉型電信網通設備商，並於去年 2 月完成對美國光網路廠 Infinera 的收購，藉此切入 AI 資料中心內部與跨中心的高速光傳輸市場。

隨著 AI 訓練叢集規模擴大，光網路與傳輸設備不再是邊緣配套，諾基亞憑藉此佈局重新站上牌桌。

網路泡沫時期市值最高企業之一的思科在 2026 財年第三季的營收達 158 億美元、年增 12%，網路產品訂單年增逾 50%，來自超大型雲客戶的 AI 基礎設施訂單年初至今達 53 億美元，思科也將全財年 AI 訂單預期從 50 億上調至 90 億美元。AI 叢集對交換器與路由器的頻寬要求大幅提升，令思科核心產品再度成為剛需。

這波硬體重估不只限於美歐老牌網通廠；中國聯想集團 5 月 21 日公佈 2025/26 財年業績，全年營收 831 億美元創新高，AI 相關收入年倍增長、佔集團營收 33%；基礎設施方案業務 (ISG) 全年營收 192 億美元且首度達成年度獲利，AI 伺服器業務商機儲備達 210 億美元，已協助超過 5800 個客戶完成 AI 部署。

美光則受惠於 AI 伺服器對 HBM 與資料中心記憶體的爆發需求。2026 財年第二季營收達 238.6 億美元，其中雲端記憶體與核心資料中心業務均較上年同期大幅成長。隨模型參數與數據吞吐量持續攀升，記憶體與存儲正成為 AI 算力鏈條中的新瓶頸，美光憑藉 HBM 產能吃緊態勢穩居受益者之列。

業內人士提醒，「老科技股復興」背後仍有風險。基礎設施廠商高度依賴全球資料中心資本開支循環，一旦雲端巨頭投資放緩，訂單與估值皆可能承壓，伺服器出貨受限於 GPU、HBM、電力與機房交付能力，網通與存儲也各自面臨庫存與價格週期波動。更精確地說，此輪行情是 AI 擴建潮中市場對底層硬體資產的重定價，有真實訂單與財報支撐，也難免帶有週期性交易的影子。