鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-09 18:10

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晶片族群表現尤為搶眼，AMD 的週度相對強弱指標（RSI）已逼近歷史最高超買水準；軟體板塊則連續第四週反彈，單週漲幅逾 5%，一舉收復年初以來的大部分跌幅。

巴克萊的「股市狂歡指標」顯示，散戶投資人的牛市情緒高漲，其一個月移動平均值約為 14.3%，較長期均值高出近三個標準差。

法國巴黎銀行美國股票及衍生品策略主管 Greg Boutle 直言，當前市場環境「開始讓人有點聯想到 1990 年代末期」。

股市上漲結構暗藏隱憂

與此同時，市場內部結構正悄悄發出裂縫訊號。

《彭博》分析指出，本輪反彈帶有明顯的機械性特徵：伊朗衝突初期機構持倉普遍偏低，隨著股價走高、波動率下滑，被迫補倉形成正向回饋，推動「股價更高—波動更低—看漲需求更旺」的循環不斷強化。

與此同時，市場廣度持續惡化。漲勢越來越集中於大市值科技股、半導體與 AI 相關標的，其餘成分股的貢獻日益萎縮。

價值因子在強勢一季後轉為下跌，低波動因子連續第六個月走低，品質因子（偏好獲利能力強、槓桿率低的企業）也持續承壓。

分析指出，這是典型的風險偏好輪動特徵，防禦性因子在投機性因子飆升之際相對退潮。

晶片股的估值同樣值得關注。以本益比衡量，費城半導體成分股目前約在 24.4 倍遠期盈餘，雖仍低於 2024 年峰值的 30.4 倍，但若改以股價營收比（P/S）衡量，當前水準已處於歷史最高區間。

巴克萊、高盛相繼示警

此外，機構層面的警示訊號正密集浮現。

巴克萊全球股票戰術策略主管 Alexander Altmann 在本週報告中指出，投資人正大舉湧入強勢股，這一現象歷史上多次出現在動能因子崩潰之前，2008 年金融海嘯與 2020 年新冠疫苗問世前後均有前例。

他警告，本輪動能漲勢已達到歷史上往往預示回調的極端水準。

高盛自營數據同樣顯示，高動能股票估值拉伸程度偏高，機構持倉水位更處於近年高點。

瑞銀對沖基金股票衍生品銷售主管 Michael Romano 則提醒，AI 龍頭股自 3 月低點以來累計漲幅已逾 50%，「動能因子在短期內感覺非常脆弱」，並建議投資人可考慮透過持有短期下檔保護，對沖 AI 強勢持倉的風險。