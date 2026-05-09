狂賣80億美元微軟持股！知名避險基金點出「一風險」一次清倉

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-09 16:00

全球最大、績效最佳的避險基金之一 TCI 大幅調降對微軟 (MSFT-US) 的持股部位，幾乎清空這筆長達近十年的核心投資。TCI 創辦人、億萬富翁 Christopher Hohn 直言，人工智慧（AI）技術的快速演進，正對微軟核心軟體業務帶來結構性威脅。

知名避險基金TCI狂賣80億美元微軟持股。(圖：Shutterstock)

根據英國《金融時報》報導，Hohn 在致投資人的信函中表示，TCI 已將微軟持倉比例，從去年底占投資組合約 10%，大幅降至今年第一季末僅約 1%，涉及資金規模約 80 億美元。

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Hohn 在信中指出，TCI 減持微軟的主要原因，是 AI 技術發展速度過快，讓微軟未來的市場地位出現不確定性。

其中，他特別點名微軟 Office 辦公軟體業務可能遭受衝擊。Hohn 認為，AI 正在重塑既有工作流程，未來可能出現全新的生產力平台，進一步動搖 Office 多年來在企業市場建立的主導地位。

除了 Office 之外，Hohn 也對微軟雲端業務 Azure 表達憂慮。他指出，Azure 未來同樣面臨「一定程度的風險」。

微軟近年因投資 OpenAI 並積極布局生成式 AI，一度成為華爾街 AI 熱潮最大受惠者之一，股價也曾大幅攀升。

不過，進入 2026 年後，市場情緒逐漸轉變。投資人開始質疑，微軟持續擴大的 AI 資本支出，是否真能轉化為穩定且可觀的商業回報。

在這樣的擔憂下，微軟股價今年以來已累計下跌超過 12%。

相較之下，TCI 同步增持 Alphabet(GOOGL-US) ，將持股比例從 3% 提高至 5%，使其成為目前基金最大的科技類持股。

市場解讀，這反映 TCI 正在科技產業內部進行結構性調整，從原先高度押注微軟，轉向更看好 Alphabet 在 AI 競爭中的未來優勢。

持有微軟近十年 累積漲幅接近 400%

資料顯示，TCI 自 2017 年第四季起幾乎持續持有微軟股票，期間僅在 2023 年短暫未出現在監管文件中。在 TCI 持有期間，微軟股價累積漲幅接近 400%，也為基金帶來可觀獲利。

Hohn 向來以長期持股聞名，其平均持股週期約長達九年，遠高於多數避險基金同業。他的投資策略偏好集中押注少數具備強大競爭優勢與護城河的企業。

目前 TCI 整體投資組合僅持有約 15 檔股票，而多數大型避險基金通常持有數十甚至數百檔標的。

根據業界統計，TCI 去年替投資人創造約 189 億美元獲利，成為全球最賺錢的避險基金，超越 Ken Griffin 旗下 Citadel，以及 Izzy Englander 領導的 Millennium。