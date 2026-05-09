鉅亨網新聞中心 2026-05-09 12:02

伊朗外交部週五（8 日）發表強烈聲明，譴責美國軍隊襲擊伊朗兩艘油輪及荷姆茲海峽沿岸，強調伊朗武裝部隊將堅決捍衛國家領土完整與主權。與此同時，美伊雙方對衝突經過各執一詞，局勢持續升溫。

根據《新華社》報導，8 日荷姆茲海峽附近有被困船隻的海員向記者提供兩段無線電錄音，顯示兩艘油輪當天遭受攻擊並發出求援訊號。經查詢錄音中通報的船名「SEA STAR III」與「SEVDA」，兩艘均為伊朗籍油輪。

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伊朗《塔斯尼姆通訊社》8 日凌晨報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，由於美方違反停火協議、襲擊伊朗油輪及另一艘進入荷姆茲海峽的船隻，伊朗武裝力量於 7 日夜間對荷姆茲海峽以東的美國軍艦發動攻擊。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍 8 日凌晨進一步宣稱，3 艘美軍驅逐艦遭伊朗反艦彈道導彈、巡航導彈及無人機打擊後受損，隨即撤離荷姆茲海峽附近海域。

然而，對於同一事件，美方說法截然不同。美國總統川普 7 日在社群媒體上表示，3 艘美國驅逐艦在遭受火力攻擊的情況下「極其順利地」穿越荷姆茲海峽，且「毫髮無損」，反稱伊朗方面遭受重創，多艘小型船隻、導彈及無人機均遭摧毀。

川普並自誇此次行動堪稱一道「鋼鐵之牆」，稱這 3 艘驅逐艦將重新投入美軍海上封鎖行動。

美軍中央司令部雖證實驅逐艦曾遭到攻擊並進行反擊，但強調美方無意尋求局勢升級。

對於伊朗，川普也措辭強硬警告，如果他們不迅速簽署協議，「美國將以更加猛烈、更加暴力的手段對他們進行沉重打擊。」

面對美方施壓，伊朗外交部長阿拉格齊 8 日強硬回應，批評美國「每當外交解決方案擺在桌面上，卻總是選擇魯莽的軍事冒險」，並質疑此舉究竟是蓄意施壓，還是有人再度誤導美國總統深陷泥淖。

阿拉格齊強調，伊朗人從不向壓力低頭，並反駁美國中央情報局的評估，指出自 2 月 28 日衝突爆發以來，伊朗的導彈庫存與發射能力非但未如美方所稱縮減至 75%，實際數字反而達到 120%。