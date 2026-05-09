鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-09 13:20

台灣立法院週五（8 日）通過特別國防預算，但金額僅達台灣總統賴清德原始請求的三分之二。對此，美國國務院隨即發表聲明警告，若剩餘預算繼續延宕，形同對中國共產黨作出讓步。

根據《路透》報導，賴清德原提出約 400 億美元的國防特別預算，盼藉此強化對中國的嚇阻能力。

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然而，掌握立院多數席次的國民黨多次拖延，最終僅通過原始請求額度的三分之二，且全數用於向美採購武器，排除了自主研發的無人機與飛彈等項目。

國民黨表示，雖支持國防投資，但不願簽下「空白支票」，批評部分預算項目說明模糊，可能衍生貪腐問題。

美國國務院聲明指出，雖樂見這份預算在歷經阻撓後終獲通過，但強調「若剩餘預算所對應的國防能力繼續延宕，將等同於向中國共產黨讓步。」

儘管台美之間無正式邦交，美國仍是台灣最重要的國際後盾與武器供應來源，長期力挺台灣擴充軍備；中國方面則持續要求美方停止對台軍售。

台灣國防部週五發表聲明，直指通過的預算完全排除了部分關鍵採購項目，極可能形成「戰力缺口」。

其中最受關注的是「強弓」飛彈系統遭到剔除，該飛彈為台灣新建「T-Dome」防空系統的核心支柱，國防部警告若未能及時採購，「防空作戰效能將嚴重受損」。

此外，國防部也表示，若無法批准包括海上攻擊無人機在內的無人機系統採購，將大幅延宕台灣不對稱作戰能力的建構，並影響國內產業原先預期的經濟成長與就業機會。

賴清德表示，雖肯定本次通過的部分項目，包括洛克希德馬丁 (LMT-US) 製造的 HIMARS 多管火箭系統，但強調這僅是第一步。