鉅亨網編輯林羿君 2026-05-08 17:00

美國知名投資人、電影《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry），針對當前科技股的飆漲態勢發出嚴正警告。他指出，那斯達克 100 指數中表現最頂尖的權值股，其驚人的漲幅已然超越了當年網際網路泡沫巔峰時期的水準。

貝瑞週三 (6 日) 在社群平台 X 上分享數據，特別提及 SanDisk(SNDKV-US) 與過往市場龍頭相比的駭人漲勢。

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回顧 1990 年代末期的科技泡沫，高通 (QCOM-US) 曾是當時的明星股，其 52 週滾動報酬率一度攀升至 2,620%；然而，SanDisk 如今的漲幅已大幅突破這項歷史里程碑。

從 2025 年 5 月至 2026 年 5 月間，SanDisk 的股價以前所未見的 3,960% 漲幅一路狂飆。貝瑞引述數據強調，SanDisk 的漲幅比當年的高通還要高出 1,300 個基點。

他帶有些許諷刺地指出，SanDisk 在 1999 年其實就是市場表現第二佳的股票，當時的漲幅亦高達 581%。

這種超越歷史的極端表現並非個別案例。貝瑞形容，當前頂尖科技股的飆升環境，甚至比 1990 年代末期更加「極端」。

根據公開數據顯示，1999 年那斯達克 100 指數前十大績優股的平均報酬率為 559%，而截至 2000 年 3 月為止的一年間，該數據則進一步推升至 622%。

相比之下，過去一年漲幅前十名的股票，平均報酬率竟高達 784%。貝瑞強調，這新一代科技股的表現，已輕易凌駕於過去兩次網路泡沫時期之上。

儘管這些數據描繪出市場前所未有的強勁動能，卻也引發了對企業估值與營運模式的質疑。

市場觀察家在貝瑞的貼文下紛紛表達隱憂，甚至有用戶形容 SanDisk 近期發布的 2026 會計年度第一季財報，簡直是「一場過度包裝的戲法」。

今年以來，SanDisk 股價已上漲 493.98%，而同期那斯達克綜合指數僅上漲 11.20%。