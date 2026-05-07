鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-07 21:01

美國上周初領失業救濟金人數小幅回升，但增幅低於市場預期，續領人數則降至逾兩年低點，顯示儘管科技業裁員消息頻傳，美國企業整體裁員規模仍維持低檔，就業市場依舊展現韌性，也讓市場對周五 (8 日) 即將公布的 4 月非農就業報告保持審慎樂觀。

美國勞工部周四 (7 日) 公布，截至 5 月 2 日當周，初領失業救濟金人數增加 1 萬人至 20 萬人，高於前周，但低於經濟學家預估的 20.5 萬人，反映企業裁員活動仍相對有限。

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美國上周初領失業救濟金人數小幅回升，但增幅低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

與此同時，截至 4 月 25 日當周，續領失業救濟金人數減少 1 萬人至 176.6 萬人，不僅優於市場預期的 180 萬人，也降至 2024 年 1 月以來低點；若以外媒統計口徑計算，續領人數更降至 177 萬人，創近兩年新低。

上周續領人數降至逾兩年低點。(圖：ZeroHedge)

在 Meta(META-US) 與 Nike(NKE-US) 等大型企業近期陸續宣布裁員之際，失業救濟申請仍持續低於 23 萬人的相對健康區間，凸顯美國就業市場仍維持近年來典型的「低招聘、低裁員」狀態，甚至有部分市場人士開始形容，美國勞動市場正逐步轉向「高招聘、不裁員」的新格局。

美國政府本周稍早公布職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，3 月平均每名失業者對應 0.95 個職缺，高於 2 月的 0.91 個，顯示企業招募需求仍具支撐。

不過，人工智慧 (AI) 帶來的職場重組壓力也持續升高。就業顧問機構 Challenger, Gray & Christmas 指出，美國企業 4 月宣布裁員 83,387 人，較 3 月增加 38%，但較去年同期減少 21%。

其中，AI 已連續第二個月成為企業裁員的首要理由，4 月共有 21,490 個職缺因 AI 導入遭裁撤，占當月裁員總數約 26%；今年以來，企業已因 AI 規畫裁撤 49,135 個職位，占全年裁員計畫約 16%。

科技業仍是裁員最集中的產業，但部分經濟學家認為，科技人才可能因資遣條件優渥，尚未立即反映在失業救濟申請數據中。

市場目前聚焦周五將公布的 4 月非農就業報告。有調查顯示，美國 4 月非農就業人數預估增加 6.2 萬人，低於 3 月的 17.8 萬人，主要反映暖冬效應消退，以及醫療產業罷工員工重返工作崗位等一次性因素逐漸消失。

經濟學家普遍預估，美國 4 月失業率將維持在 4.3%，不過芝加哥聯準銀行模型預測，失業率可能微幅降至 4.23%，四捨五入後將回落至 4.2%。