鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-28 14:47

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周四 (28 日) 表示，他的第一要務仍是讓美國通膨降溫，並警告消費者物價依然「太高了」。

他在日本銀行 - IMES 會議上受訪時說，美國聯準會 (Fed) 將持續以平衡方式，實現穩定物價與充分就業的雙重使命。

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不過，卡什卡里強調，通膨已連續五年超過 Fed 2% 目標，而目前勞動市場仍處於「相當不錯的狀態」。

他表示：「我目前非常聚焦在通膨問題。我完全沒有忽視勞動市場，我們必須同時關注兩者，但目前勞動力市場狀況不差，而通膨顯然還是太高了。」

卡什卡里進一步指出，通膨若長時間維持高檔，市場的通膨預期就可能開始飄移並持續升高。

他說：「如果真的發生那種情況，我們就必須採取更激進的回應措施，因此現在更應該做好必要行動，確保通膨預期維持穩定。」

美國 4 月整體消費者物價指數 (CPI) 年增率為 3.8%，若扣除食品與能源價格，核心 CPI 月增與年增則分別為 0.4% 與 2.8%。

卡什卡里表示，全球通膨壓力受到多項因素推升，包括新冠疫情、關稅、俄烏戰爭，以及如今的伊朗衝突。

當被問及近期通膨飆升的主要驅動因素時，卡什卡里坦言，部分壓力確實來自先前殘留的通膨動能，但目前最主要來源仍是能源與肥料價格。

他說：「這些投入成本也會進一步影響其他類別，因此我接下來會特別觀察，能源價格何時開始全面滲透到更廣泛的經濟與整體通膨當中。」

談到人工智慧 (AI) 對貨幣政策的影響時，卡什卡里表示，若 AI 最終真的能長期提升生產力，美國經濟或許能承受較高利率水準，因為整體生產效率將顯著提高。

但他也坦言，目前仍很難準確評估 AI 的實際影響，因此還需要時間觀察 AI 是否真的能帶來持續的生產力成長。

他說：「我經常與企業交流，尤其是美國大型企業。他們都告訴我，他們正在使用 AI，也正在找到各種實際應用方式，藉此提升效率，或創造過去做不到的能力。」

卡什卡里表示：「我長期看好 AI 前景，但它對貨幣政策的短期與長期影響究竟為何？現在恐怕還言之過早。」

卡什卡里這番談話，正值 Fed 正式進入新任主席華許 (Kevin Warsh) 時代。華許過去長期批評 Fed 過度依賴前瞻指引 (forward guidance)，包括俗稱「點陣圖」(dot plot) 的利率預測工具，也就是 Fed 19 名決策官員匿名提交的利率預估。

卡什卡里表示，他與華許認識已久，也樂見 Fed 重新檢討如何與市場及公眾溝通政策方向。

談到點陣圖時，卡什卡里坦言：「老實說，我並不喜歡每次都要填寫點陣圖，因為未來充滿太多不確定性。」

他表示，目前部分改革方向包括：提供多種經濟情境版本，或只在 Fed 真的打算透過前瞻指引影響市場時，才發布點陣圖。

卡什卡里說：「前瞻指引對央行而言可以是非常強大的工具，但真正需要使用它的時刻其實不多。」