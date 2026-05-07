伊朗戰事衝擊浮現！惠而浦示警美國家電需求崩跌 股價盤前重挫逾20%
鉅亨網編譯段智恆
美國家電大廠惠而浦 (Whirlpool) 周四 (7 日) 示警，伊朗戰爭引發的能源價格飆升與消費信心急凍，已導致美國家電產業出現「衰退等級」需求下滑，成為迄今企業界對中東戰事衝擊美國經濟最直接、也最悲觀的警告之一。受財測大幅下修與暫停股利影響，惠而浦盤前股價重挫逾 20%。
截稿前，惠而浦 (WHR-US) 周四盤前股價下跌 21.43%，每股暫報 43.00 美元。
惠而浦在最新財報文件中指出，「伊朗戰爭導致美國產業出現衰退等級下滑，消費者信心在 2 月底與 3 月明顯崩跌。」公司坦言，隨著燃料價格快速上漲，以及總體經濟環境惡化，洗衣機、烘衣機、洗碗機等大型耐久財需求明顯轉弱。
這項警訊與近期旅遊、娛樂與服務產業釋出的相對樂觀訊號形成鮮明對比。包括 Uber 與迪士尼近期都表示，尚未觀察到消費者明顯縮減旅遊、娛樂與便利服務支出，但惠而浦的最新表態顯示，高單價耐久財市場已率先感受到壓力。
惠而浦執行長畢澤 (Marc Bitzer(表示，面對總體環境快速惡化，公司已迅速調整售價策略並啟動成本控制措施，以降低營運衝擊。
畢澤指出：「在總體經濟環境快速惡化之際，我們果斷調整價格與成本結構。」他並強調，隨著美國 232 條款 (Section 232) 相關政策調整更有利於本土製造商，惠而浦在美國製產品布局上仍具長期競爭優勢。
不過，公司同步大幅下修全年財測，預估今年每股獲利僅 3 至 3.5 美元，幾乎腰斬，遠低於先前約 6 美元的預期。此外，惠而浦也宣布將暫停發放股利，把資金優先用於降低負債。
摩根大通 (JPM-US) 分析師指出，惠而浦此次下修財測，主要反映原物料通膨升高、關稅成本增加，以及產品組合與價格優勢減弱等壓力。
密西根大學消費者信心調查顯示，美國消費信心曾在 4 月跌至歷史低點，當時伊朗戰事推升汽油價格快速上漲。儘管市場近期因美伊可能達成停火協議而出現反彈，美國原油價格目前仍維持每桶 90 美元以上，市場持續關注和平協議能否真正落地。
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