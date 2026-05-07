鉅亨網新聞中心 2026-05-07 18:40

根據全球房產諮詢機構萊坊 (Knight Frank) 最新發布的 2026 年《財富報告》，全球超高淨值人士 (UHNWI) 的消費習慣正發生重大轉型。報告指出，當前最顯著的趨勢是富裕階層日益青睞「移動式生活方式」，奢侈的定義已從持有單一的炫耀性資產，轉向打造一套放眼全球的私人旅居與商務方案。

財富規模持續擴張

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報告顯示，全球財富創造的速度依然驚人。截至 2026 年，全球超高淨值人群 (身家達 3,000 萬美元以上) 已達 713,626 人；在過去 5 年間，平均每天有 89 人跨入這一門檻。萊坊全球研究主管 Liam Bailey 表示，當下財富展現出極強的全球移動性，無論是基於稅務考量的移民、跨境置業，或是為了便利跨國生活而購置各類移動資產，各項數據均印證了這一趨勢。

超級遊艇：化身「海上移動總部」

在這種移動生活趨勢下，超級遊艇的定位已從單純的休閒玩具演變為「配備企業營運設施的六星級酒店」。這類資產具備極強的實用屬性，能讓富豪在私密空間內，這週舉行商務會議，下週即切換為家庭度假模式。

2025 年超級遊艇市場強勢回暖，全年交易總額達 85 億美元，較上年大幅增長 70%。其中，高端市場 (200 英呎以上大型遊艇) 銷量更是上漲了 60%。

指標性交易包括 387 英呎的「突破號」(Breakthrough) 以九位數成交，以及標價高達 3.81 億美元的「Moonrise」掛牌。雖然美國買家仍是核心驅動力，但需求正擴散至印度、日本以及大力投資紅海旅遊的沙烏地阿拉伯。

私人飛機：效率驅動與年輕化趨勢

對於超級富豪而言，私人飛機已成為管理全球資產與生意往來的必要工具。2025 年多條航線出行頻次激增，例如阿布扎比至倫敦航線增長了 238%，吉達至利雅德增長 269%，楠塔基特至紐約也增長了 192%。

同時，私人飛機的乘客群體正趨於年輕化。數據顯示，2026 年初首次搭乘私人飛機的人群中，45 歲以下者佔比高達 47%。這些年輕富豪同樣重視隱私與專屬服務，但消費觀念更務實，許多人寧願支付高價臨時包機，也不願費心購置與打理自有飛機的產權。

此外，隨著移動頻次的增加，結合社交與健康養生設施的私人會員俱樂部也在全球主要城市迅速蔓延。

追求改變人生的專屬感

報告總結，頂級富豪的價值取向正從「擁有物品」轉向「追求體驗」。隱私、時間與獨一無二的人生經歷成為最寶貴的資產。現代富豪在消費時更具目的性，他們追求的是足以改變人生的時刻，如極限探險旅行或與特定人物的稀有會面。