鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-07 21:40

美股主要指數周四 (7 日) 開盤走高，延續近期強勢表現，標普 500 指數與那斯達克指數盤初同步改寫歷史新高，主要受惠市場持續押注美國與伊朗接近達成和平協議，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 能源運輸有望逐步恢復，帶動國際油價連續第三個交易日回落，進一步緩解通膨壓力並提振投資人風險偏好。

〈美股早盤〉油價續跌提振風險偏好 標普、那指開盤再創新高(圖：REUTERS/TPG)

隨著中東戰事最壞情境降溫，加上企業財報與人工智慧 (AI) 題材持續支撐科技股表現，資金持續流向風險資產，美股多頭氣氛延續。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或 0.15%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 1.6%。台積電 ADR 跌近 0.5%。

美股期貨周四延續漲勢，標普 500 期貨續創歷史高檔附近整理，布蘭特原油則連續第三個交易日下跌，市場持續押注美國與伊朗接近達成和平協議，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 有望逐步恢復通航，帶動油價回落、美元走弱，並進一步提振全球股債市場風險偏好。

截至歐洲盤中，標普 500 期貨上漲 0.2%，此前現貨指數已連續兩個交易日改寫歷史新高；布蘭特原油則回落至每桶 97 美元附近，延續前兩個交易日累計 12% 的跌勢。美元同步走弱，朝近一個月最差單周表現邁進，美國公債與全球債市則持續反彈，反映市場對通膨壓力降溫的預期升高。

市場人士指出，儘管美伊尚未正式簽署停火協議，但資金顯然已提前反映最壞情境正在消退，戰爭風險溢價逐步降溫，也讓今年由 AI 熱潮與企業財報支撐的股市多頭行情再添動能。

美伊和談露曙光 油價連跌、標普期貨續創高

根據知情人士透露，美方近期已向伊朗提出分階段恢復荷姆茲海峽通航、並逐步解除對伊朗港口封鎖的方案，核協議相關談判則可能於後續展開。市場目前等待伊朗透過巴基斯坦在未來數日內正式回應。

西班牙桑坦德資產管理 (Santander Asset Management) 投資策略主管西蒙 (Francisco Simón) 表示，即便最終和平協議尚未敲定，但市場已明顯開始定價局勢朝和解方向發展。

他指出，這代表全球經濟遭受長期能源衝擊的機率正明顯下降，對股市而言是重要利多。

不過，中東緊張局勢尚未完全解除。以色列周四表示，已在黎巴嫩擊斃一名真主黨 (Hezbollah) 指揮官，顯示區域軍事風險仍未完全消退。

分析人士認為，即便荷姆茲海峽恢復通航，受庫存偏低與地緣政治風險溢價支撐，油價短期內恐難回到戰前水準。

市場焦點轉向 Fed 與非農 AI 財報續撐股市多頭

隨著超過八成標普 500 企業已完成財報公布，市場焦點正逐步轉向周五即將公布的美國 4 月非農就業報告，以及聯準會 (Fed) 後續政策方向。

市場目前普遍預期，Fed 今年底前仍將按兵不動，不過部分投資人認為，若油價持續回落、通膨壓力進一步降溫，Fed 降息預期有機會重新升溫，成為推動美股下一波上攻的重要催化劑。

Singular Bank 策略主管史科爾特斯 (Roberto Scholtes) 表示，若和平協議促使油價進一步走低，美國公債殖利率有望同步回落，進而為股市帶來更多支撐。

目前美國 10 年期公債殖利率報 4.33%，較前一交易日下滑 2 個基點。

此外，美國最新就業數據也持續支撐市場情緒。根據就業顧問機構 Challenger, Gray & Christmas 統計，今年前四個月美國民間企業裁員規模較去年同期減少約 10%；最新初領失業救濟金人數也低於市場預期，顯示就業市場仍具韌性。

截至台北時間周四（7 日）21 時許：

焦點個股：

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價上漲 2.31%，至每股 290.66 美元

麥當勞公布上季財報優於市場預期，激勵盤前股價上漲約 3.2%。該公司調整後每股獲利報 2.83 美元，高於市場預估的 2.74 美元；營收達 65.2 億美元，也優於市場預期的 64.7 億美元，顯示在消費環境波動下，速食需求仍具韌性。

惠而浦 (WHR-US) 早盤股價下跌 15.17%，至每股 46.43 美元

家電大廠惠而浦盤前重挫 18%，主因公司大幅下修全年財測，並警告伊朗戰爭已導致美國家電產業出現「衰退等級」需求下滑。惠而浦目前預估全年調整後每股獲利僅 3 至 3.5 美元，遠低於先前預估的 6 美元，營收預測也同步下修至約 150 億美元。

殼牌 (SHEL-US) 早盤股價下跌 1.82%，至每股 85.62 美元

能源巨頭殼牌美股盤前下跌 1.8%，儘管第一季獲利優於市場預期，但公司宣布將季度庫藏股規模由 35 億美元下調至 30 億美元，令投資人失望。隨著市場押注美伊停火有望達成，國際油價近期跌回每桶 100 美元以下，也對能源股表現形成壓力。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 20 萬，預期 20.5 萬，前值 19 萬

美國上周續領失業金人數報 176.6 萬，預期 180 萬，前值 177.6 萬

華爾街分析：

Fed 的寬鬆政策傾向仍然存在。由於近期關稅稅率基本上保持穩定或下降，核心商品通膨在第二季和第三季很可能繼續放緩。預計到 2026 年底油價將低於當前水平，而與石油相關的成長逆風可能使 GDP 成長回歸趨勢，從而強化下半年的通膨下行態勢。