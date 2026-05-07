鉅亨網編譯段智恆 2026-05-07 23:50

知名避險基金經理人、都鐸投資 (Tudor Investment) 創辦人瓊斯 (Paul Tudor Jones) 周四 (7 日) 表示，由人工智慧 (AI) 帶動的美股多頭行情可能還有「一到兩年」可走，他近期也持續加碼 AI 相關股票，並認為目前市場發展與 1980 年代微軟 (MSFT-US) 崛起，以及 1990 年代網際網路商業化初期高度相似，AI 帶來的生產力革命仍處於中段，而非尾聲。

避險基金大佬：AI牛市還有1至2年可走 近期已加碼相關股票(圖：REUTERS/TPG)

瓊斯接受《CNBC》訪問時表示，今年 1 月 Anthropic 推出 Claude 新模型所帶來的技術突破，讓他聯想到 1981 年微軟開始建立軟體霸權的早期階段，象徵一場新科技革命正進入加速期。

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他進一步將目前 AI 普及階段比擬為 1995 年，也就是 Windows 95 問世、網際網路正式走向商業化的關鍵時點。瓊斯指出，無論是微軟軟體革命，還是網際網路普及，當年都引發長達四年至五年半的生產力提升與股市多頭行情。

他表示：「如果要選一個時間點，我認為我們大概只走了 50% 到 60%，這波行情應該還有一到兩年可走。」

近年來，美股持續創高，很大程度來自市場押注 AI 將重塑各行各業，並推升整體生產力成長。包括晶片、雲端運算、資料中心與生成式 AI 相關企業，成為推動標普 500 屢創歷史新高的核心力量。

瓊斯認為，若從股市估值與投資人情緒來看，目前 AI 行情甚至有些類似 1999 年，也就是網路泡沫頂峰前約一年左右的市場氛圍。

不過，他也提醒，若市場未來持續大幅上漲，後續修正幅度恐相當驚人。他指出：「假設股市再漲 40%，股市市值占 GDP 比重可能升至 300% 甚至 350%，你就知道未來某個時刻，市場很可能出現令人屏息的大幅修正。」

儘管如此，瓊斯透露自己近期仍持續加碼 AI 相關投資，但並未透露具體買進時間或個股名稱。他表示，自己作為總體經濟交易員，通常是透過一籃子方式布局，而目前正是「非常瘋狂、也非常精彩」的投資時代。