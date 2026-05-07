鉅亨網編譯段智恆 2026-05-07 21:30

美國聯準會 (Fed) 內部對政策前瞻指引的分歧持續浮上檯面。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 近日接受《彭博》專訪時表示，她支持 Fed 上周按兵不動的決定，但認同日前投下反對票官員的核心觀點，認為會後聲明措辭過度暗示「下一步將是降息」，Fed 應採取更中性的表述，明確保留未來升息或降息的雙向可能。

柯林斯雖然今年並非聯邦公開市場委員會 (FOMC) 具投票權成員，但她的發言進一步凸顯 Fed 內部正逐步淡化市場對近期降息的預期，並強化「更長時間維持高利率」的政策共識，也可能讓即將接任 Fed 主席的華許 (Kevin Warsh) 未來若想推動降息，面臨更大內部阻力。

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Fed 在 4 月 29 日會議中決定維持聯邦基金利率不變，但達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)、克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 與明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 對會後聲明提出異議，批評聲明保留過於明確的「寬鬆傾向」，容易讓市場解讀 Fed 下一步已預設為降息。

柯林斯挺反對派 主張 Fed 應釋出「升降皆可能」訊號

柯林斯表示，她「強烈支持」本次維持利率不變的決策，但更傾向修改聲明內容，避免延續過去與「下一步將降息」連結過深的措辭。她認為，現階段 Fed 應採取更「不可知論」(Agnostic) 的政策態度，讓市場理解未來利率路徑並未預設方向。

她指出，中東戰事推升能源價格，已使 Fed 重返 2% 通膨目標的路徑變得更加漫長，利率可能需要維持在當前水準更長一段時間，降息時點恐進一步延後。

不過，柯林斯也罕見提到，在某些情境下 Fed 甚至可能重新考慮升息。她表示：「我確實認為，有些情境下我們必須認真考慮升息。」但她同時強調，這並非她目前的基準預測。

市場普遍預期，華許未來幾周經參議院確認後，將於 6 月 16 日至 17 日 FOMC 會議首次以 Fed 主席身份主持決策。不過隨著 Fed 內部對政策立場轉趨鷹派，華許若想推動降息，決策空間恐比市場原先預期更有限。

通膨憂慮升高 柯林斯示警不排除重新升息

柯林斯表示，她對通膨的擔憂近月明顯升高。Fed 偏好的通膨指標──個人消費支出 (PCE) 物價指數於 3 月升至 3.5%，加上汽油價格升抵 2022 年以來高點，使她更加關注通膨黏著性問題。

她指出，自己最擔心的不是單一能源價格上漲，而是供應鏈受戰爭影響後，成本壓力可能從能源進一步擴散至食品與其他民生商品。

柯林斯預估，未來幾個月通膨可能略高於 3.5%，之後到年底才有機會回落至接近 3%。但隨著伊朗戰事拖長、全球供應鏈持續受壓，再加上潛在新關稅措施，通膨風險正持續升高。

在就業市場方面，她形容目前美國就業市場處於「不尋常的平衡」，失業率維持低檔，但企業招聘速度放緩；同時人工智慧 (AI) 正在削減部分應屆畢業生的入門職缺，區域經濟也出現分化現象。