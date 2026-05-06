鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-06 12:20

摩根大通北美經濟研究分析師 Michael Feroli 在最新報告中指出，聯準會的制度結構將對華許形成強力約束，尤其是在聯邦基金利率的近期走向上。

‌



分析稱，華許雖可能提出幾套論述，試圖推動政策轉向寬鬆，包括：AI 提升供給端能力、採用截尾均值通膨指標、淡化前瞻指引，以及縮減資產負債表規模。然而，真正能在委員會內獲得討論空間的，僅限於資產負債表調整與溝通方式改革。

其中，政策利率最難撼動，原因在於 FOMC 對頑固通膨的耐心持續消耗，且近期已有三名委員傾向採取更鷹派的前瞻指引。

報告指出，華許的政策立場並不穩定。他在金融危機後擔任聯準會理事期間態度相當鷹派，但近年來逐漸釋出偏鴿訊號，此一轉向無論有意與否，均與川普政府的政策立場更為接近。

然而，分析指出，即便從「鴿派華許」的角度出發，要說服 FOMC 迅速降息仍困難重重。

報告指出，FOMC 內近來唯一可靠的鴿派聲音就是即將離任的理事米蘭（Stephen Miran），而這也正是華許將接替的席位，使華許非但沒有多拿到一票，反而還要在一個並不急於寬鬆的委員會內，嘗試推動方向轉變。

摩根大通更直言，若華許無法說服委員會，他大概率不會在自己主持的 FOMC 中投下反對票，而那將被外界視為主席任期失敗的象徵。

AI 降通膨論難說服聯準會 華許降息主張恐受阻

分析稱，華許偏鴿立場的核心論據之一，是 AI 有望提升美國經濟供給端能力，進而降低通膨壓力、為降息創造空間。但這套邏輯恐怕難以打動 FOMC。

報告援引聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）3 月記者會的說法：短期內，生成式 AI 帶來的並非立即擴張潛在產出，而是大量興建資料中心，反而可能推升相關商品與服務需求，邊際上推高通膨並拉升中性利率。

至於 AI 長期若真能提升生產力，關鍵仍在於需求增速是否慢於供給增速，而這無法事前確認。

摩根大通研判，鮑爾的觀點很可能反映了聯準會幕僚與多數委員的主流立場，華許若以 AI 作為降息依據，將面臨委員們對「供給衝擊何時兌現」的強烈質疑。

而華許另一條通往寬鬆的路徑，是重新審視通膨衡量方式，主張以截尾均值通膨取代核心 PCE 作為主要觀察指標。就目前數據而言，達拉斯聯邦儲備銀行的截尾均值通膨為 2.33%，較核心 PCE 低 64 個基點，看似對降息論述有利。

但報告點出其中邏輯漏洞：就在 2024 年初，截尾均值通膨還高於核心通膨。若華許以當前讀數為降息依據，勢必面臨反問：當這項指標更高時，是否也應接受更鷹派的結論？

此外，在國會聽證中談論「新通膨框架」，與在 FOMC 內部說服真正深研此議題的經濟學家，本質上是兩回事。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）本身便曾在相關通膨測度議題上發表同儕審查論文，華許若要推動這項改革，需要拿出更嚴謹的學術論證。

分析認為，相較於利率，資產負債表縮減是華許較可能獲得委員會回應的領域。華許傾向以利率作為宏觀調控的主要工具，並希望大幅縮減聯準會資產負債表規模，這一方向在 FOMC 內部爭議不大。

然而，技術層面的約束卻相當棘手。縮表若不引發準備金短缺，就必須先設法降低銀行體系對準備金的需求，相關方案幾乎都需要數月以上的研究與辯論。

報告因此判斷，縮表不太可能成為 2026 年、甚至 2027 年的主軸政策議題。

少開記者會恐反削聯準會主席話語權

在溝通策略上，華許多次表達希望減少前瞻指引、降低記者會頻率，以避免政策選項被過早鎖定。但報告認為，他最終大概率會維持現行做法。

其中理由是，記者會讓主席得以第一時間定義政策敘事，而一旦華許削弱這個場合，其他聯準會官員的公開談話將填補輿論真空，主席掌控市場解讀的能力反而可能下滑。

尤其 6 月 FOMC 將是華許接任後的首場考驗。若他個人立場與委員會決議出現落差，卻仍須代表委員會公開發言，記者會的操作將格外棘手。