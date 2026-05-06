鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 14:50

隨著伊朗戰爭持續延燒，美國汽油平均價格周二 (5 日) 突破每加侖 4.50 美元，創下近 4 年來的新高。

根據燃料報價機構 GasBuddy 數據，美國全國常規無鉛汽油的平均零售價，周二已飆升至每加侖 4.51 美元。這是自 2022 年 7 月 17 日以來最高，反映出中東衝突對全球油價的劇烈衝擊。

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油價飆升的核心原因在於伊朗戰爭對關鍵航道——荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的持續封鎖，此地是全球石油運輸與國際貿易的咽喉，自 2 月 28 日戰爭爆發以來，全美汽油價格已累計上漲 1.54 美元，光是過去一周內就上漲了 21 美分。

為了緩解航運受阻問題，美國中央司令部於周日啟動了名為「自由計畫」(Project Freedom) 的行動，出動部隊引導商船穿過海峽。然而，局勢依然嚴峻。參謀長聯席會議主席凱恩 (Dan Caine) 指出，儘管 4 月初曾達成停火，但伊朗軍隊仍多次向商船開火並扣押兩艘貨輪，美軍部隊也遭受了 10 次攻擊。

高昂的燃油成本已對美國社會造成廣泛影響。在加州，平均汽油價格甚至已衝破每加侖 6.14 美元。這對正準備應對 11 月中期選舉的總統川普構成了重大的政治威脅。雖然川普宣稱與伊朗的和平協議已取得重大進展，並暫停了部分護航行動，但市場情緒依然緊張。