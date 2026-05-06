鉅亨網編輯林羿君 2026-05-06 09:29

《路透社》引述川普政府官員消息報導，中國正放緩接收非法滯美公民的進度；該官員同時警告，若北京當局不改變現狀，華府已準備好加大對中方的旅遊限制。

川習會前又傳警告 美方準備對中祭簽證制裁。(圖:shutterstock)

這項新的威脅，正值美國總統川普預計於 5 月 14 至 15 日訪問北京前夕。除了其他議題外，外界預料川普將在與中國國家主席習近平會談時，提出遣返問題。

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對川普而言，此次出訪至關重要。民調顯示共和黨在 11 月期中選舉可能失利，因此他迫切希望從北京手中取得貿易讓步，作為向選民交出的成績單。

自去年初重返白宮以來，川普已多次威脅對拒絕接收遣返人士的國家祭出關稅與制裁措施。遣返非法移民一直是他競選與強硬移民政策的核心主張之一。

多年來，中國始終抗拒美國要求遣返數以萬計逾期居留或非法入境的中國公民。

川普上任之初，中方曾暗示願意在核實身分後接收「經確認的中國公民」，但隨後又推託核實程序需要時間。

該名官員透露，中國在 2025 年初透過包機與商業航班接收約 3000 名遣返者後，過去半年來的配合度明顯下降。該官員批評中國拒絕與美國充分合作接回其公民，已違反國際義務，更是對其國民不負責任的表現。

官員還警告，若中國不加強配合遣返工作，美國將考慮在簽證申請中要求更高額的現金保證金，甚至會拒發更多簽證、封鎖邊境入境權。此舉將導致中國政府的消極應對直接影響到守法公民未來的赴美旅遊計畫。

對此，中國駐華府大使館並未立即回應，但北京過去曾聲稱反對非法移民，並稱其為需要各國合作解決的國際問題。

數以萬計中國公民等待遣返

川普推動強硬移民政策，包括大規模遣返行動、撤銷簽證與綠卡，以及審查移民的社群媒體發文與過往言論。

在拜登政府任內，隨著中國經濟承壓，加上疫情期間美國簽證更難取得，非法穿越美國南部邊境的中國公民人數，從原本極低規模暴增至數以萬計。

據美方官員估計，目前美國境內已有超過 10 萬名無證中國公民，其中逾 3 萬人已收到最終遣返令，當中超過 1500 人已遭拘留，等待遣返。他補充，這批遭拘留人士大多涉及其他犯罪行為。

至於美國境內無證中國公民的實際人數，各界估算不一。移民政策研究所（MPI）指出，截至 2022 年中，美國境內可能有多達 23.9 萬名未獲合法居留資格的中國移民。

這名官員表示，包括印度在內、同樣擁有大量非法移民的國家，目前都已全面配合美國遣返要求。華府目前的訴求是，希望北京能核發旅行文件，並批准由美國海關與邊境保護局安排、載有遣返人士的包機降落中國，相關費用將由美國支付。

根據《移民與國籍法》第 243(d) 條，美國可對被認定不配合遣返要求的國家祭出簽證制裁，而美國國土安全部長期以來經常將中國列為此類「不合作國家」。