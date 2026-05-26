美軍發動新一波防衛打擊 伊朗：美國公然違反停火協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-26 20:17

美國中央司令部發言人蒂姆 · 霍金斯上尉表示，25 日（周一）在伊朗南部採取新一波防衛打擊，保護美方部隊免受伊朗軍隊構成的威脅。

伊朗稱美國公然違反停火協議。（圖：Shutterstock）

據《CNN》報導，美國中央司令部發言人說，打擊目標包括飛彈發射陣地，以及試圖布設水雷的伊朗船隻，「美國中央司令部繼續捍衛美方部隊，同時在當前停火期間保持克制。」

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一名美國高階官員透露，當時有兩艘伊朗船隻被發現在荷姆茲海峽布雷，同時在一個飛彈陣地鎖定美軍戰機後，美軍部隊立刻展開反擊。

據《Fox News》報導，一名美國官員說，「這些都是防禦性空襲。」另外兩名消息人士也提到，這次打擊不代表美國與伊朗的停火協議已經結束。

伊朗時間 25 日深夜，南部阿巴斯港、錫里克、賈斯克等荷姆茲海峽沿海多地傳出爆炸聲，局勢隨後得到控制。

伊朗外交部 26 日發表聲明，稱美國公然違反停火協議。

伊朗革命衛隊 26 日稍早稱，在波斯灣伊朗領空擊落一架美軍 MQ-9 型「死神」無人機，還向一架 RQ-4 無人機和一架 F-35 戰機開火，這兩架美軍戰機「被迫退出」伊朗領空。