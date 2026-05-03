鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 15:00

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）週六（2 日）表示，上週公布的通膨數據對聯準會（Fed）而言是「壞消息」，在通膨明確回落之前，聯準會對於降息應保持審慎態度。

根據《路透》報導，古爾斯比在接受《福斯新聞》專訪時指出，「我們必須確保通膨能夠回到 2% 的目標水準。」

‌



他所指的是上週出版的最新數據，即聯準會最重視的通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）。該指數在 3 月以 3.5% 的年率增長。

古爾斯比進一步點出，令人憂心的是，即便是一般被認為較不受關稅衝擊及油價波動影響的服務業，通膨壓力也在上升。

他直言，目前通膨的結構「看起來並不樂觀」。

值得關注的是，古爾斯比今年並無利率政策投票權，但他曾在去年 12 月的會議中對降息決定投下異議票，理由是他當時已察覺通膨風險升溫的跡象，而這一風險在近週油價持續上漲後已進一步加劇。

聯準會上週召開利率決策會議，以 8 票贊成、4 票反對的結果，決定維持基準利率於 3.5% 至 3.75% 區間不變，此一票數分歧為 1992 年以來最大。

其中三位投下反對票的官員，主要反對的是會議聲明中暗示「下一步可能降息」的措辭，儘管他們對實際的利率決定本身並無異議。

古爾斯比表示，這次的分裂性決策，凸顯了聯準會在提供貨幣政策「前瞻指引」時潛在的複雜性。

此外，針對現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在新任主席華許（Kevin Warsh）獲參議院確認後仍將留任理事一事，古爾斯比表示樂見其成。

他說：「我非常欣賞（鮑爾）。他仍會留下來並轉任理事讓我感到很高興。他一向審慎，而且具備深刻見解。」