鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-04 19:50

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師表示，儘管中東地緣政治衝突引發市場擔憂，但在科技業表現強勁的帶動下，美國企業獲利展現了極高的韌性，成功抵銷了市場對風險的恐懼。

由 Michael Wilson 領導的大摩團隊指出，標普 500 指數的獲利預測，在過去 1 個月內於多個時間維度上均有所上調。具體而言，第二季的獲利預估增長了 2%，而針對 2026 全年及未來 12 個月的預測則分別上調了 3% 與 4%。

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今年第一季財報季表現卓越，標普 500 指數成分股公司的每股盈餘 (EPS) 中位數超出預期 6%，創下 4 年來最強勁的紀錄。

Wilson 指出，超大型雲端服務供應商 (Hyperscalers) 與半導體公司是維持這股獲利韌性的核心動能，這些企業受益於雲端需求的加速成長以及穩固的訂單積壓。然而，獲利增長的強勁勢頭已不局限於科技領域，金融、工業及消費周期性產業的獲利預測也出現回升，這反映出企業獲利增長正進入一個更為持久且廣泛的擴張階段。

至於伊朗衝突的影響，Wilson 預計其衝擊將是局部而非系統性的，成本壓力將依個案影響公司，而非拖累整個產業；與此同時，能源公司則因油價上漲推升獲利，成為整體盈餘的助力。

然而，儘管獲利表現強勁且美股維持在歷史高位，「投資集中度」風險依然是投資人關注的焦點。自今年年初以來，標普 500 指數約 80% 的回報率僅由七家特定股票貢獻。

即使如此，高盛集團以 Ben Snider 為首的策略師團隊認為，人工智慧基礎設施的支出熱潮毫無放緩跡象。