鉅亨網編譯許家華 2026-05-26 06:00

國際油價周一 (25 日) 大幅下跌，市場對美國與伊朗可能接近達成和平協議的樂觀情緒升溫，並預期荷姆茲海峽未來可能重新恢復正常航運，使先前因中東衝突推升的風險溢價快速回落。

截至美東時間周一下午，7 月交割的布蘭特原油期貨價格下跌 7.24 美元，跌幅接近 7%，報每桶 96.30 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 6.30 美元，跌幅約 6.5%，報每桶 90.88 美元。由於適逢美國陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 假期，市場交易量相對清淡，放大價格波動幅度。

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市場消息指出，伊朗首席談判代表及外交部長日前已前往卡達首都杜哈，與卡達總理就美伊潛在協議進行會談。知情官員透露，雙方目前已在一份諒解備忘錄 (MOU) 上取得進展，內容包括暫停已持續約 3 個月的衝突，並給予談判團隊 60 天時間完成最終協議。

消息人士指出，相關安排也與近期傳出的荷姆茲海峽重新開放方案相互呼應。先前市場消息稱，若雙方正式達成終止敵對協議，伊朗可能在 30 天內進行掃雷工作，隨後重新恢復海峽全面通航，並停止收取過境費用。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，即便協議尚未正式完成，但市場已開始預期荷姆茲海峽原油運輸可能逐步恢復，「市場出現原油重新流動的希望」。

然而，部分市場人士仍保持審慎。Commodity Context 創辦人 Rory Johnston 指出，過去幾個月市場曾多次接近協議，但最終都在細節談判階段破局，目前荷姆茲海峽仍未恢復正常開放。

川普周一也於 Truth Social 發文表示，美伊談判進展「良好」，但同時警告，若談判失敗，美方仍可能採取進一步軍事行動。川普也呼籲更多阿拉伯與穆斯林國家加入《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)，希望擴大中東外交正常化進程。

市場人士認為，若伊朗議題獲得解決，中東地區風險溢價可能明顯下降。Flynn 表示，如果伊朗問題與核議題同步取得進展，對全球市場而言將具有重大意義。

不過伊朗外交部則表示，目前談判重點是終止戰爭，而非核議題，顯示雙方仍存在明顯分歧。

即便和平協議最終簽署，分析師普遍認為，中東能源供應恢復正常仍需數月時間。由於部分石油與天然氣設施在衝突期間受損，產能恢復需要時間。

Sparta Commodities 分析師 June Goh 表示，目前每日約 1000 萬至 1100 萬桶原油供應缺口不會立刻消失，在中東產能完全恢復前，市場仍將持續消耗庫存。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 則認為，市場真正應觀察的仍是實體原油流向，而非政治訊號。他指出，目前通過荷姆茲海峽的能源流量仍然受限。