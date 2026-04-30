鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-01 07:20

AI支出大增，輝達為何反跌逾4%？(圖：Shutterstock)

然而，輝達股價周四 (4 月 30 日) 卻下跌 4.6%，華爾街似乎開始擔憂 AI 處理器市場競爭升溫。

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Morningstar 分析師 Brian Colello 表示，投資人可能關注 Alphabet(GOOGL-US) 在張量處理單元 (TPU) 方面的進展，以及亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 自研 Trainium 晶片的發展。

他指出，「如果兩大雲端巨頭，再加上 Anthropic，都成功大規模部署 TPU 與 Trainium，可能會擠壓輝達在 2027 年之後的成長空間。」

輝達股價周四下跌之際，其競爭對手超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 股價則分別上漲 5.2% 與 3%。其中，博通正與 Google 合作開發 TPU。

Seaport Research 分析師 Jay Goldberg 則認為，市場可能誤讀了高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 釋出的訊號。該公司暗示將在今年稍晚與某家大型雲端業者合作開發客製晶片，投資人可能將此解讀為「又一個輝達競爭對手加入戰局」。

Goldberg 表示，「我不認為高通真的構成那樣的威脅，但本周確實看到不少替代輝達的方案正在快速進展」，包括 Google 的 TPU 與亞馬遜的 Trainium。

此外，近期也傳出中國 AI 公司 DeepSeek 將在其 V4 人工智慧模型中，改採輝達競爭對手華為的 Ascend 950 晶片，這也可能對股價造成壓力。

儘管如此，市場上仍有相當多輝達支持者。