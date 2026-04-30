AI支出大增 輝達為何反跌逾4%？
鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，理論上，最新一輪科技巨頭財報所釋出的數據，應該對輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 是利多。大型雲端公司正加速投入人工智慧 (AI) 晶片，而輝達正是該市場的最大業者。
然而，輝達股價周四 (4 月 30 日) 卻下跌 4.6%，華爾街似乎開始擔憂 AI 處理器市場競爭升溫。
Morningstar 分析師 Brian Colello 表示，投資人可能關注 Alphabet(GOOGL-US) 在張量處理單元 (TPU) 方面的進展，以及亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 自研 Trainium 晶片的發展。
他指出，「如果兩大雲端巨頭，再加上 Anthropic，都成功大規模部署 TPU 與 Trainium，可能會擠壓輝達在 2027 年之後的成長空間。」
輝達股價周四下跌之際，其競爭對手超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 股價則分別上漲 5.2% 與 3%。其中，博通正與 Google 合作開發 TPU。
Seaport Research 分析師 Jay Goldberg 則認為，市場可能誤讀了高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 釋出的訊號。該公司暗示將在今年稍晚與某家大型雲端業者合作開發客製晶片，投資人可能將此解讀為「又一個輝達競爭對手加入戰局」。
Goldberg 表示，「我不認為高通真的構成那樣的威脅，但本周確實看到不少替代輝達的方案正在快速進展」，包括 Google 的 TPU 與亞馬遜的 Trainium。
此外，近期也傳出中國 AI 公司 DeepSeek 將在其 V4 人工智慧模型中，改採輝達競爭對手華為的 Ascend 950 晶片，這也可能對股價造成壓力。
儘管如此，市場上仍有相當多輝達支持者。
Tigress Financial Partners 分析師 Ivan Feinseth 表示，隨著資料中心需求持續強勁，加上 Alphabet、Meta Platforms(META-US) 與微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 本周提到的資本支出擴張，輝達仍有充足機會從中受益。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉蘋果iPhone業績失色 但本季營收展望令人驚豔 盤後勁揚
- 史上最大資本錯置？科技巨頭今年AI支出高達7000億美元
- 從手機到雲端 高通進軍AI資料中心 挑戰輝達霸主地位
- 英特爾4月迎史詩級暴漲 單月狂飆114% 創那斯達克掛牌55年來最強表現
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告