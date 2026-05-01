鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-01 15:10

Alphabet(GOOGL-US) 周四 (30 日) 公布財報後股價大漲 10%，單日市值激增 4210 億美元，目前總市值達到 4.65 兆美元，創歷史新高，緊追龍頭輝達 (NVDA-US)。

全球市值王將易主？Alphabet市值衝上4.65兆美元 緊咬輝達不放 (圖:Shutterstock)

Alphabet 終場上漲 10% 至每股 384.80 美元，市值增加 4210 億美元，寫下史上單日市值增加規模第二大的紀錄。最高紀錄由人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達在一年前創下，當時美國總統川普宣布暫緩加徵關稅，讓輝達市值單日暴增約 4400 億美元。

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Alphabet 今年來到周四為止共計上漲 23%，市值累計增加超過 8600 億美元，總市值達到 4.65 兆美元，與目前市值 4.85 兆美元的輝達差距正快速拉近，極有機會奪下全球市值最大公司的寶座。

道瓊市場數據顯示，兩家公司目前市值相差約 2029.2 億美元，是 2 月 5 日以來最小差距 (當時為 1690 億美元)。

Alphabet 今年 1 月才剛超越蘋果公司 (AAPL-US)，成為市值第二大公司。

Alphabet 是周三下午公布財報的四家科技巨頭之一，數據顯示 Alphabet 的雲端與人工智慧 (AI) 產品需求強勁，證明在 AI 領域的積極投資已見成效，也因此獲得投資人最多掌聲。