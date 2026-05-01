search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

全球市值王將易主？Alphabet市值衝上4.65兆美元 緊咬輝達不放 

鉅亨網編譯余曉惠

Alphabet(GOOGL-US) 周四 (30 日) 公布財報後股價大漲 10%，單日市值激增 4210 億美元，目前總市值達到 4.65 兆美元，創歷史新高，緊追龍頭輝達 (NVDA-US)。

cover image of news article
全球市值王將易主？Alphabet市值衝上4.65兆美元 緊咬輝達不放  (圖:Shutterstock)

Alphabet 終場上漲 10% 至每股 384.80 美元，市值增加 4210 億美元，寫下史上單日市值增加規模第二大的紀錄。最高紀錄由人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達在一年前創下，當時美國總統川普宣布暫緩加徵關稅，讓輝達市值單日暴增約 4400 億美元。


Alphabet 今年來到周四為止共計上漲 23%，市值累計增加超過 8600 億美元，總市值達到 4.65 兆美元，與目前市值 4.85 兆美元的輝達差距正快速拉近，極有機會奪下全球市值最大公司的寶座。

道瓊市場數據顯示，兩家公司目前市值相差約 2029.2 億美元，是 2 月 5 日以來最小差距 (當時為 1690 億美元)。

Alphabet 今年 1 月才剛超越蘋果公司 (AAPL-US)，成為市值第二大公司。

Alphabet 是周三下午公布財報的四家科技巨頭之一，數據顯示 Alphabet 的雲端與人工智慧 (AI) 產品需求強勁，證明在 AI 領域的積極投資已見成效，也因此獲得投資人最多掌聲。

摩根大通 (J.P. Morgan) 分析師 Doug Anmuth 說：「我們認為 Google 在 AI 領域的投資，正產生明確且可衡量的回報。」他特別提到，Google Cloud 上季未完成訂單較前一季增加將近一倍，達到 4620 億美元。

相較之下，其他巨頭周四表現不一：微軟 (MSFT-US) 在財報公布後下跌 3.9%，Meta Platforms(META-US) 則因支出計畫受到投資人更嚴格審視，重挫 8.6%，亞馬遜 (AMZN-US) 則小幅上漲 0.8%。


文章標籤

Alphabet科技GoogleAI微軟輝達亞馬遜Meta市值TOP

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數49652.141.62%
Alphabet公司(A)384.8+9.96%
輝達199.57-4.63%
蘋果271.35+0.44%
微軟407.776-3.93%
亞馬遜265.06+0.77%
Meta平台611.91-8.55%
Meta平台611.91-8.55%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty