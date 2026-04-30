鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-01 06:31

黃金周四 (30 日) 在美元走軟和油價回落的幫助下收高，但本月月線連續第二個月下跌，顯示伊朗局勢引發的通膨疑慮，讓降息前景蒙上陰影。

〈貴金屬盤後〉戰爭讓降息展望蒙上陰影 黃金月線連二黑 (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨上漲 1.7%，報每盎司 4618.67 美元，黃金周三曾跌到一個月低點。

黃金 6 月期貨上漲 1.5%，報每盎司 4629.60 美元。

現貨金本月迄今下跌逾 1%。

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High Ridge Futures 貴金屬交易總監 David Meger 表示，市場目前高度聚焦聯準會 (Fed) 的利率預期，還好能源價格漲幅放緩以及美元走軟，讓周四的黃金市場得以喘一口氣。

全球油價在盤中稍早觸及四年高點後回落，由於能源價格飆升加劇通膨疑慮，各國央行的降息前景正蒙上陰影。

雖然黃金通常用於抵禦通膨和不確定性，但在利率上升的環境中，往往會降低黃金這類不孳息資產的吸引力，也讓孳息資產相對更具吸引力。

Fed 周三維持利率不變，但對通膨表示擔憂。與此同時，英國央行 (BOE) 也維持利率不變，並列出了伊朗戰爭對經濟影響的幾種情境，其中一種可能需要「大幅」提高借貸成本。

美國周四公布，3 月個人消費支出價格指數 (PCE) 躍升 0.7%，創 2022 年 6 月以來最大漲幅，符合經濟學家預期。

花旗維持黃金價格目標不變，未來三個月目標價為 4300 美元，6 至 12 個月目標價為 5000 美元。

截至 3 月底，黃金在印度外匯存底中的占比已升至 16.7%。

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