〈貴金屬盤後〉戰爭讓降息展望蒙上陰影 黃金月線連二黑
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (30 日) 在美元走軟和油價回落的幫助下收高，但本月月線連續第二個月下跌，顯示伊朗局勢引發的通膨疑慮，讓降息前景蒙上陰影。
High Ridge Futures 貴金屬交易總監 David Meger 表示，市場目前高度聚焦聯準會 (Fed) 的利率預期，還好能源價格漲幅放緩以及美元走軟，讓周四的黃金市場得以喘一口氣。
美元走軟，因日本出手干預以支撐日圓，這是近兩年來日本政府的首次干預。
也由於美元走軟，以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更划算。
全球油價在盤中稍早觸及四年高點後回落，由於能源價格飆升加劇通膨疑慮，各國央行的降息前景正蒙上陰影。
雖然黃金通常用於抵禦通膨和不確定性，但在利率上升的環境中，往往會降低黃金這類不孳息資產的吸引力，也讓孳息資產相對更具吸引力。
Fed 周三維持利率不變，但對通膨表示擔憂。與此同時，英國央行 (BOE) 也維持利率不變，並列出了伊朗戰爭對經濟影響的幾種情境，其中一種可能需要「大幅」提高借貸成本。
美國周四公布，3 月個人消費支出價格指數 (PCE) 躍升 0.7%，創 2022 年 6 月以來最大漲幅，符合經濟學家預期。
花旗分析師表示，受中東局勢不確定性影響，短期內黃金拋售壓力可能依然強勁，但最終仍可望重拾作為避險資產的吸引力。
花旗維持黃金價格目標不變，未來三個月目標價為 4300 美元，6 至 12 個月目標價為 5000 美元。
截至 3 月底，黃金在印度外匯存底中的占比已升至 16.7%。
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