鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-29 06:38

黃金周二 (28 日) 跌至將近四周低點，美國總統川普似乎對伊朗結束戰爭的最新提議不滿意，加上阿聯退出石油輸出國家組織 (OPEC)，刺激油價上漲並加深通膨疑慮，在此同時，聯準會(Fed) 即將宣布決策。

黃金現貨下跌 1.7%，報每盎司 4600.61 美元，稍早曾觸及 4 月 2 日以來最低。

黃金 6 月期貨下跌 1.8%，報每盎司 4608.40 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「川普政府拒絕伊朗的最新提議，因此海峽依然處於封鎖狀態，這重新點燃了市場對中東和平進展的悲觀情緒，也推高了油價，並在本周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前，再次點燃對通膨的擔憂… 因而導致金價下跌。」

一名美國官員透露，川普不滿伊朗提出的解決戰爭方案，進而削弱了這場衝突迎刃而解的可能性。這場為時兩個月的戰爭已擾亂能源供應、刺激通膨升溫並造成數千人死亡。

由於結束伊朗戰爭的努力陷入僵局，荷姆茲海峽基本上仍處於封鎖狀態，抑制中東地區的供應。與此同時，阿聯宣布將退出 OPEC 及 OPEC+，油價因此上漲。

投資人預期，Fed 為期兩天的會議在周三結束時將宣布維持利率不變，他們也密切關注預料將是鮑爾最後一次以 Fed 主席身分主持的會後記者會談話。

投資人也掛心本周其他央行的決議，包括歐洲央行 (ECB)、英國央行(BOE) 和加拿大央行。

另一方面，香港統計處周二公布的數據顯示，身為全球最大黃金消費國的中國，3 月從香港淨進口的黃金數量為 47.866 噸，高於 2 月的 46.249 噸。

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