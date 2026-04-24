鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-25 07:32

黃金周五 (24 日) 上漲，但本周依然下跌，是五周以來首現周線收黑，反映通膨疑慮縈繞、加上美伊局勢充滿不確定性，讓市場保持戒心。

黃金現貨上漲 0.6%，報每盎司 4721.15 美元，盤中稍早曾上漲超過 1%。

黃金 6 月期貨上漲 0.4%，報每盎司 4740.90 美元。

黃金本周共下跌超過 2%。

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在美伊衝突推高美元匯率並且升高通膨疑慮的情況下，黃金需求一直受到打壓，導致金價整個 3 月呈現下跌。

目前美伊衝突陷入僵局，儘管攻擊事件減少，但至關重要的荷姆茲海峽仍處於封鎖狀態。投資人只能自行推測局勢，或從美國總統川普的言論中推敲。

巴基斯坦政府消息人士披露，伊朗外長 Abbas ​Araqchi 預定周五抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，商討重啟與美國和平談判的提議，但不會與美國談判代表會面。此外，以色列和黎巴嫩已將停火協議延長三周。

RJO 期貨公司高級市場策略師 Daniel Pavilonis 說：「由於存在諸多不確定性，市場實際上完全受新聞消息驅動——目前的消息面似乎傾向於與伊朗達成某種和平協議，而市場暫且將之視為淨利多。同時，能源價格也稍稍回落。」

油價周五回跌，但本周曾大幅上漲，當時美伊第二輪談判未能成真，而伊朗多次宣揚手握荷姆茲海峽的控制權。

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