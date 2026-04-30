鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-30 14:50

受美伊戰爭與全球宏觀經濟因素疊加影響，大宗商品價格近期出現飆升，但諾貝爾經濟學獎得主 Steve Hanke 最新警告，這僅僅是開始，市場正步入一個新的「超級週期」，價格未來還將進一步上漲。

在約翰霍普金斯大學任教的 Hanke 指出，投資人應把握時機，將投資組合從去年的熱門科技股轉向核心大宗商品。美以對伊朗戰爭加速這一進程，「所有東西都在上漲」，現在是進行資產輪動的關鍵時期。

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Hanke 分析指出，本輪大宗商品價格的上漲並非單純由戰爭引發。事實上，在去年大部分時間，黃金和白銀受到全球高企的政府債務及財政不穩定預期推動至歷史高點，而美伊之間針鋒相對的談判僵局導致石油價格大幅飆升，且市場波動性將持續高企。

Hanke 預估，由於許多商品庫存處於低位，加上多年來對基礎設施投資不足，真正的超級週期將在價格上漲但因供應瓶頸無法迅速增加供應時出現，這種上行動力可能會在未來幾年持續。

他還特別指出，科技業相對於大宗商品等硬資產而言，未來表現將不如預期。他認為，市場對輕資產企業的定價已經充分，而推動超級週期發展的公司定價卻被低估。

Hanke 也說，AI 並非完全數位化，它需要電力、資料中心、冷卻系統、土地、鋼鐵、銅、天然氣和電網容量，這些實體需求將極大推高大宗商品回報率。