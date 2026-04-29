鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-30 05:40

黃金周三 (29 日) 續跌至一個月低點，美國聯準會 (Fed) 如市場所料維持利率不變，但措辭趨於鷹派，而交易員也擔心中東戰爭引發的通膨升溫。

〈貴金屬盤後〉Fed利率連三凍但釋出鷹派訊號 金價挫跌至一個月低點 (圖:Shutterstock)

黃金現貨下跌 1.4%，報每盎司 4528.17 美元，為 3 月下旬以來最低。

黃金 6 月期貨下跌 1%，報每盎司 4561.50 美元。

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Fed 維持利率不變，但出現自 1992 年以來分歧最大的一次決策。在政策聲明中提到對通膨升溫的疑慮，並出現四張反對票，除了美國總統川普人馬、Fed 理事米蘭 (Stephen Miran) 再度主張降息以外，另外出現三名官員的反對意見，認為 Fed 不應再釋放偏向降息的訊號。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「三名抱持異議的決策委員希望拿掉聲明中的寬鬆傾向，這給黃金帶來了一些壓力。」

Fed 決議出爐後，交易員仍認定 Fed 今年直到明年很長一段時間內都不會降息。由於美國支持對伊朗的戰爭，全球油價目前已經回到每桶 100 美元之上，加深通脹疑慮。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「只有川普和伊朗才能拯救市場，但雙方在達成協議方面毫無進展，油價也反映出這一點。因此，黃金前景目前並不樂觀。」

另一方面，世界黃金協會 (WGC) 表示，2026 年第 1 季全球黃金需求年增 2%，原因是金條和金幣的購買量激增，以及各國央行購買量增加 3%，抵銷珠寶需求下降 23% 的衝擊。

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