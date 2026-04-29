鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-30 02:40

美國聯準會 (Fed) 結束為期兩天的政策會議後，於台灣時間周四 (30 日) 凌晨二時公布利率決策，聯邦基金利率目標區間維持在 3.50-3.75%。以下是 Fed 4 月會議聲明，與上一次 3 月會議聲明相比的措詞差異

Fed 4月、3月聲明比一比：四名官員投反對票 創1992年來最大分歧 (圖:Shutterstock)

4 月決策聲明全文

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近期指標顯示，美國經濟活動持續以穩健步伐擴張。平均而言，就業成長維持低水準，失業率近幾個月變化不大，而通膨居高不下，一部分反映全球能源價格近期的漲勢。

「3 月聲明中說：... 就業成長維持低水準，失業率近幾個月變化不大，而通膨仍處於略高水準。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的政策目標是實現充分就業，並在較長期內讓通膨維持在 2%。中東局勢發展導致經濟展望面臨高度不確定性，委員會將持續關注「雙重使命」兩方面的風險。

「3 月聲明中說：... 目前經濟前景的不確定性仍然偏高。中東局勢發展對美國經濟的影響仍存在不確定性，...」

為支持上述政策目標，委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在 3.50% 至 3.75% 不變。在評估進一步調整聯邦基金利率目標區間的程度與時機上，委員會將仔細評估最新經濟數據、經濟前景變化，以及風險平衡。委員會堅定致力於支持充分就業，並使通膨回到 2% 的政策目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注最新資訊對經濟前景的影響。若出現可能妨礙委員會達成政策目標的風險，委員會準備在必要時調整貨幣政策立場。委員會在評估政策時，將綜合考量多項資訊，包括就業市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融與國際情勢發展。

投票結果

本次貨幣政策行動的贊成票包括：主席鮑爾 (Jerome H. Powell)、副主席威廉斯 (John C. Williams)、巴爾 (Michael S. Barr)、鮑曼 (Michelle W. Bowman)、庫克 (Lisa D. Cook)、傑佛森 (Philip N. Jefferson)、鮑爾森 (Anna Paulson)、華勒 (Christopher J. Waller)。

反對票來自米蘭 (Stephen I. Miran)，他支持本次會議應調降 25 個基點 (1 碼)，以及哈瑪克 (Beth Hammack)、卡什卡里 (Neel Kashkari)、蘿根 (Lorie Logan)，這三人支持利率不變，但不支持在這次聲明中納入傾向寬鬆的措辭。