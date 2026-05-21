鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-22 07:16

能源顧問公司 Rapidan Energy Group 表示，若荷姆茲海峽封鎖持續至 8 月，全球經濟陷入接近 2008 年金融海嘯規模衰退的風險將升高。

根據 Rapidan 假設的基本情境，荷姆茲將於 7 月重新開放，並預估全球石油需求平均減少每日 260 萬桶，基準的布蘭特原油現貨價格今夏最高將接近每桶 130 美元。

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但若中斷情況持續更久，市場將需要更大幅度的需求萎縮，才能抵銷 8 月與 9 月的供應衝擊，甚至可能導致 2026 年全球石油消費比去年同期下滑。數家主要機構目前預測，今年全球需求將罕見萎縮。

自 2 月底美國、以色列與伊朗戰爭爆發以來，油價已接近翻倍上漲，全球市場也因此動盪，市場擔憂通膨同步升高與經濟成長放緩。

Rapidan 分析師在報告中說，「目前總體經濟環境不像 1970 年代或 2007 年至 2008 年那麼極端」，現在的經濟對石油依賴程度較低，貨幣政策架構也更具可信度。

但他們也表示：「然而，相對較強的起點，並不足以消除油價持續飆升將加劇金融與總體經濟脆弱性的風險。」

Rapidan 指出，若荷姆茲海峽延至 8 月才恢復通行，第 3 季供應缺口將擴大至每日約 600 萬桶，而此時庫存也將接近難以操作的低水位。

Rapidan 表示，即使 8 月初提前恢復通行，在市場真正感受到緩解之前，供應仍將持續吃緊，因為原油庫存將一路下降至 9 月，即使阿拉伯灣產量逐步回升，運輸船貨仍需要時間才能抵達目的地。