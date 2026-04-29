鉅亨網編譯許家華 2026-04-30 05:20

PayPal(PYPL-US) 新任執行長 Enrique Lores 上任後啟動重大組織重整，將旗下行動支付平台 Venmo 獨立為單一事業單位，市場解讀此舉不僅有助於提升業務透明度，也為未來可能的出售或引入投資鋪路。

（圖：REUTERS/TPG）

知情人士指出，Venmo 未來將成為 PayPal 三大核心部門之一，其餘兩大板塊分別為 PayPal 品牌商戶與消費者業務，以及包含 Braintree 與加密貨幣服務的支付服務部門。

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Lores 於今年 3 月接任執行長，曾任 HP(HPQ-US) 執行長長達 6 年，此次改革被視為其重振 PayPal 成長動能的重要一步。過去數年，PayPal 在電子商務支付市場面臨來自 Apple(AAPL-US)、Google(GOOGL-US) 及 Stripe 等競爭對手的激烈挑戰，市占與成長動能均受到侵蝕。前任執行長 Alex Chriss 任內未能扭轉頹勢，公司股價自疫情高點已下跌約 80%。

根據市場消息，PayPal 近期已聘請投資銀行應對潛在收購與股東行動主義壓力。Stripe 被傳為可能競購者之一，彭博早前報導指出，市場對於收購 PayPal 部分或整體業務的興趣正在升溫。此次將 Venmo 拆分為獨立單位，被認為可提升其估值透明度，並增加交易靈活性。

Venmo 目前擁有接近 1 億用戶，被視為 PayPal 最具價值的資產之一，特別是在年輕族群與點對點支付市場中具備強勁成長潛力。分析師普遍認為，若單獨出售或引入戰略投資者，Venmo 有望獲得溢價估值。

在人事方面，原負責消費者業務 (含 Venmo) 的高層 Diego Scotti，以及負責中小企業業務的 Michelle Gill 將離職，相關業務亦同步重整。此外，公司將成立人工智慧轉型部門，由前沃爾瑪 (WMT-US) 技術高管 Anshu Bhardwaj 領軍，並由前高盛消費金融主管 Scott Young 負責金融服務支援部門。