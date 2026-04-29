DeepSeek V4引爆華為昇騰950搶單潮！騰訊、阿里、字節跳動卡位 中國AI晶片突圍加速
鉅亨網編譯莊閔棻
三名知情人士透露，隨著 DeepSeek 上週發布專為華為晶片優化的 V4 人工智慧（AI）模型，華為昇騰（Ascend）950 AI 晶片的需求急遽升溫，中國各大網路巨頭紛紛搶先下訂。
根據《路透》報導，字節跳動、騰訊 (00700-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 等中國頂尖網路企業，已主動聯繫華為洽談新晶片訂單。此外，雲端運算及 GPU 租賃服務業者也同步搶進，競相爭取配額。
在中國晶片製造商中，華為的昇騰 950 系列（特別是 950PR 版本），是目前唯一支援一種可將 AI 運算以更壓縮數值格式處理的中國本土晶片，使其能以更低成本在每秒內完成更多計算。
在性能表現上，950PR 已明顯超越輝達 (NVDA-US) 原本獲准在中國銷售的最強晶片 H20，但其仍然落後於輝達更先進的 H200 處理器。
不過，H20 的進口許可去年已遭中國撤銷，更先進的 H200 晶片雖獲美中雙方核准出口，卻因兩國在銷售條件上仍存在分歧而遲遲未能出貨，為華為晶片創造了有利的市場空間。
華為此番熱潮，直接導火線是 DeepSeek V4 的發布。DeepSeek 決定將 V4 模型專門針對華為昇騰晶片進行優化，被外界解讀為中國 AI 產業戰略性擺脫對美國半導體依賴的重要訊號。
華為方面表示，基於昇騰 950 系列打造的昇騰超節點基礎設施，已全面支援 DeepSeek V4 模型，整個超節點產品線均已完成 V4 推理適配。
阿里雲旗下百煉平台在 V4 發布當日即上線服務，同步提供 V4-Pro 與 V4-Flash 兩個版本，定價與 DeepSeek 官方一致；騰訊雲亦在同日於 TokenHub 平台推出 V4 預覽服務，並透過新加坡國際節點向全球用戶開放。
主流雲端平台的快速跟進，使數以百萬計的用戶與開發者得以即時使用 V4，AI 查詢量隨之大幅攀升，進一步推高底層晶片的需求。
DeepSeek 目前針對開發者提供 75 折優惠至 5 月 5 日，並預告一旦華為昇騰 950 超節點「大規模出貨」，V4-Pro 的定價有望在 2026 年下半年顯著下調。
然而，受限於美國對先進半導體製造設備的出口管制，中國無法取得尖端製程設備，預計 950PR 的產能短期內仍將供不應求。
據知情人士透露，華為計劃今年出貨約 75 萬顆 950PR，量產自 4 月啟動，全面出貨則預計於 2026 年下半年展開。
DeepSeek 的 V4 模型分為兩個版本：V4-Pro 擁有 1.6 兆個參數，V4-Flash 則有 2,840 億個參數，兩者均支援百萬 token 的超長上下文視窗，並以 MIT 開放授權釋出，允許企業自由使用、修改及商業化應用。
延伸閱讀
- 小米最強模型來了！羅福莉擊敗DeepSeek-V4 首日直連5大中國國產晶片
- DeepSeek大降價！V4-Pro祭75%折扣＋API砍至1折
- 美國承認無力防禦中國高超音速飛彈！砸1850億加速川普「金穹」計畫
- DeepSeek V4延後藏戰略？玉淵譚天指向本土算力、高盛看好成本與商業化
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇