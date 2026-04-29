DeepSeek V4引爆華為昇騰950搶單潮！騰訊、阿里、字節跳動卡位 中國AI晶片突圍加速

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 17:20

三名知情人士透露，隨著 DeepSeek 上週發布專為華為晶片優化的 V4 人工智慧（AI）模型，華為昇騰（Ascend）950 AI 晶片的需求急遽升溫，中國各大網路巨頭紛紛搶先下訂。

DeepSeek V4引爆華為昇騰950搶單潮。(圖：Shutterstock)

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在中國晶片製造商中，華為的昇騰 950 系列（特別是 950PR 版本），是目前唯一支援一種可將 AI 運算以更壓縮數值格式處理的中國本土晶片，使其能以更低成本在每秒內完成更多計算。

在性能表現上，950PR 已明顯超越輝達 (NVDA-US) 原本獲准在中國銷售的最強晶片 H20，但其仍然落後於輝達更先進的 H200 處理器。

不過，H20 的進口許可去年已遭中國撤銷，更先進的 H200 晶片雖獲美中雙方核准出口，卻因兩國在銷售條件上仍存在分歧而遲遲未能出貨，為華為晶片創造了有利的市場空間。

華為此番熱潮，直接導火線是 DeepSeek V4 的發布。DeepSeek 決定將 V4 模型專門針對華為昇騰晶片進行優化，被外界解讀為中國 AI 產業戰略性擺脫對美國半導體依賴的重要訊號。

華為方面表示，基於昇騰 950 系列打造的昇騰超節點基礎設施，已全面支援 DeepSeek V4 模型，整個超節點產品線均已完成 V4 推理適配。

阿里雲旗下百煉平台在 V4 發布當日即上線服務，同步提供 V4-Pro 與 V4-Flash 兩個版本，定價與 DeepSeek 官方一致；騰訊雲亦在同日於 TokenHub 平台推出 V4 預覽服務，並透過新加坡國際節點向全球用戶開放。

主流雲端平台的快速跟進，使數以百萬計的用戶與開發者得以即時使用 V4，AI 查詢量隨之大幅攀升，進一步推高底層晶片的需求。

DeepSeek 目前針對開發者提供 75 折優惠至 5 月 5 日，並預告一旦華為昇騰 950 超節點「大規模出貨」，V4-Pro 的定價有望在 2026 年下半年顯著下調。

然而，受限於美國對先進半導體製造設備的出口管制，中國無法取得尖端製程設備，預計 950PR 的產能短期內仍將供不應求。

據知情人士透露，華為計劃今年出貨約 75 萬顆 950PR，量產自 4 月啟動，全面出貨則預計於 2026 年下半年展開。