鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-26 16:00

中國人工智慧（AI）新創 DeepSeek 推出延後的 V4 模型，被中國中央電視台旗下微信號「玉淵譚天」解讀為轉向本土算力的關鍵戰略訊號；而高盛 (GS-US) 則進一步指出，隨著成本結構優化與昇騰晶片量產在即，DeepSeek 有望加速 AI 應用落地並擴大競爭優勢。

DeepSeek V4延後藏戰略？玉淵譚天指向本土算力、高盛看好成本與商業化。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》報導，中國人工智慧（AI）新創公司 DeepSeek 日前發布旗艦新模型 V4 預覽版，距外界預期時程有所延遲，但延遲背後另有深意。「玉淵譚天」披露，此次延遲顯示其正策略性轉向更深入整合中國本土晶片生態系。

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中媒指出，這次 DeepSeek V4 的推出，釋出一個關鍵訊號：DeepSeek 已將華為技術有限公司昇騰 950（Ascend 950） 超級節點的量產，正式納入其商業化布局之中。

DeepSeek V4 同步推出 Pro 與 Flash 兩個版本：Pro 為旗艦級（1.6 兆參數／實際啟用參數 490 億），Flash 則為精簡版（2840 億／實際啟用參數 130 億）。

兩者皆支援 100 萬 token 超長上下文，性能對標國際頂尖模型，但在記憶體與 KV 快取使用上大幅縮減。

玉淵譚天週日（26 日）發文指出，DeepSeek 並未優先追求快速更新，而是花費數月時間重構其軟體堆疊，以優化在華為技術有限公司昇騰晶片上的運行效能，從基本相容性邁向針對硬體的深度調校。

隨著獲取先進國外晶片的管道日益收緊，這項策略與中國推動 AI 供應鏈更加自主化的趨勢相符。

在以其技術震動矽谷一年之後，DeepSeek 於數日前推出新一代旗艦 AI 模型的預覽版本，並稱其為最強大的開源平台之一，向 OpenAI 與 Anthropic 等競爭對手發起挑戰。

「玉淵譚天」引述產業分析師指出，隨著國產半導體採用率提升，加上資本投入增加，使得完全依賴本土算力訓練與運行的大型語言模型開始落地部署。

DeepSeek 預期，隨著昇騰 950 超級節點在 2026 年下半年進入大規模供貨階段，V4 Pro 的 API 價格有望明顯下調。

另一方面，高盛認為，DeepSeek V4 的核心意義在於以更低成本支援更複雜的代理應用落地，進而開啟 AI 應用規模化的新空間。

高盛認為 DeepSeek 把華為昇騰 950 超級節點的量產，納入自身商業化路徑可從兩個層面解讀：

首先，DeepSeek 的成本優勢將進一步擴大，有助於推動更多應用場景加速落地；

其次，在先進晶片供應持續收緊的環境下，中國頂級 AI 模型轉向本土算力的趨勢，已獲得領先企業的實質支持。